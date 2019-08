Sydbanks topchef: - Vi skal ikke jagte noget, der ikke er der, for så fanger man som regel noget andet

Sydbanks topchef, Karen Frøsig, er på vej mod nye mål, efter at banken har indfriet mål om både vækst og kundetilfredshed i den strategiplan, der gik fra 2016-18. Den nye plan går frem til udgangen af 2021 og har fokus på mere bløde værdier i erkendelse af, at det er svært at øge indtjeningen uden at gå på kompromis med risikoen, mener bankdirektøren. Foto: Timo Battefeld