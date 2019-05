Sydbank kommer ind i 2019 med faldende indtjening

Indtjeningen i Sydbank er under alvorligt pres, viser regnskabet for årets første kvartal, der er kraftigt påvirket af det lave renteniveau. Bankens direktør, Karen Frøsig, er dog fortrøstningsfuld på den lange bane.

Sydbank er kommet ind i året med et markant fald i indtjeningen. Onsdag præsenterede banken med hovedsæde i Aabenraa regnskabet for første kvartal, og det viser et fald på 153 millioner kroner i basisindtjeningen. Ifølge banken skyldes udviklingen primært et fald i nettorenteindtægterne og blandt andet provisioner fra investeringsforeninger og pensionspuljer.

Resultatet før skat er på 260 millioner kroner mod 511 i første kvartal sidste år. Dengang var regnskabet dog positivt påvirket af en række engangsposter. Blandt andet solgte Sydbank i første kvartal sidste år aktierne i Valueinvest Asset Management i Luxembourg, hvilket indbragte 110 milioner. Det forklarer en del af faldet fra sidste år, men langt fra det hele.

Sydbank vurderer, at resultatet for første kvartal 2019 er på et forventeligt niveau, og der er da også plusser i regnskabet. Eksempelvis kan Sydbank for ottende kvartal i træk tilbageføre nedskrivninger.

Karen Frøsig, administrerende direktør, påpeger, at den begrænsede vækst i dansk økonomi generelt gør det vanskeligt at drive bank.

- Derfor tror vi også på en begrænset vækst i vores egen forretning, siger hun og tilføjer, at de lavere renteindtægter er udtryk for, at banken ikke går på kompromis med risikoen og har holdt sig fra risikable forretninger. Med andre ord ville et langt større plus på rentefronten være udtryk for, at banken havde engageret sig med kunder, der indebar en meget stor risiko.

Karen Frøsig mener, at en af bankens hovedopgaver i et svært marked er at gøre det endnu mere attraktivt at være kunde, og at Sydbank på den måde får et større udbytte ud af de eksisterende kunder.

Banken har da også fra årets begyndelse taget hul på en ny treårsplan under navnet "En stærkere bank", der skal styrke kundeoplevelsen. Det skal blandt andet ske ved hjælp af flere digitale løsninger.

Karen Frøsig fastholder forventningerne til resten af året. De lyder på et resultat efter skat på mellem 800-1.100 millioner kroner, hvilket vil være et pænt stykke under resultatet fra 2018, der blev på 1.156 millioner.