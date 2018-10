Syd- og sønderjyske vognmænd til angreb: Lægger sag an mod 3F og staten

En række vognmænd har fået nok af 3F. De har valgt at lægge sag an mod fagforeningen, fordi den truer med konflikt mod virksomheder, som har godkendte overenskomster. (Foto: Claus Fisker/Scanpix 2018)

En gruppe vognmænd har fået nok af 3F. De mener, at det er forkert, at fagforeningen konflikttruer sig til aftaler med firmaer, der allerede har en godkendt overenskomst. Derfor har de lagt sag an mod 3F og staten, fordi den ikke er grebet ind. 3F mener, at fagforeningen er i sin gode ret til at konflikttrue virksomheder, som tilbyder ringere forhold end 3F's overenskomst.

Søgsmål: Fire syd- og sønderjyske vognmænd har lagt sag an mod staten og 3F. De fire vognmænd er Anders Bennedsen, Jørgen Nikolajsen, Michael Frahm og Frede Matzen. Derudover støttes søgsmålet af omkring 45 andre vognmænd. De mener, at 3F tvinger vognmænd til at indgå en aftale med fagforeningen, selvom de allerede har en af de fem kollektive overenskomster, der er godkendt af Trafikstyrelsen. - Vi har igennem de seneste to år observeret, at 3F opfører sig mere aggressivt. 3F har med held tvunget vognmænd til at lave en tiltrædelsesordning med 3F ved at konflikttrue virksomheder og lave blokader. Det kan vi selvfølgelig ikke leve med, når firmaerne allerede har en godkendt aftale. Indtil videre har ingen haft modet til at stå op mod 3F, men nu gør vi det, siger Frede Matzen, der er talsmand for gruppen af vognmænd. Derudover mener de, at de har ret til at vælge, hvem de ikke vil indgå overenskomst med. Derfor indgår staten også i søgsmålet. - Det drejer sig om negativ foreningsfrihed, altså retten til at vælge at stå udenfor. Det er statens ansvar at gribe ind her og sørge for vores ret til at stå udenfor. Derfor lægger vi også sag an mod den, siger han.

Trafikstyrelsens godkendte overenskomster



På godskørselsområdet findes fem overenskomster, som er godkendt af Trafikstyrelsen.

Dansk Transport og Logistik (DTL-A) og 3F Transportgruppen 17-20

DI/Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL) og 3F Transportgruppen

DI og 3F Transportgruppen for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere

ITD Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagbevægelse

Kristelig Arbejdsgiverforening og Det Faglige Hus Hvis en vognmand vil have en vognmandstilladelse, skal han følge kravene om kollektiv overenskomst. Der er ikke krav om, at virksomheden skal være medlem af en arbejdsgiverforening, og heller ikke krav om, at chaufførerne skal være medlem af en fagforening. Men chaufførernes løn og ansættelsesvilkår skal følge en kollektiv overenskomst for chauffører.

Vil formentlig ikke vinde Det er dog formentlig ikke en sag, gruppen vil vinde, fortæller Natalie Videbæk Munkholm, der blandt andet forsker i arbejdsret, ansættelsesret og menneskerettigheder ved Aarhus Universitet. Det er en kendt problemstilling, at en større fagforening beder en virksomhed, der allerede har en overenskomst, om at indgå overenskomst. Og her har arbejdsretten flere gange udtalt, at det er en del af den danske model for at sikre arbejdstagerne løn og ansættelsesvilkår. - Den danske retstilling er klar. Når en større fagforening konflikter mod en virksomhed, der i forvejen har en overenskomst, har arbejdsretten flere gange udtalt, at hensynet bag retten til gå i konflikt og forhandle kollektivt er, at man vil sikre de ansatte gode vilkår, og at organisationerne derfor må konkurrere frit om at indgå overenskomster med arbejdsgiverne. Spørgsmålet har i 2004 været forelagt menneskerettighedsdomstolen, hvor sagen blev afvist, siger hun. Hun fortæller, at vognmændene kan forsøge at forelægge sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol igen for at få afprøvet, om retten til foreningsfrihed i artikel 11 i Menneskerettighedskonventionen har udviklet sig siden 2004. Det kræver dog, at de først udtømmer alle muligheder i det danske retssystem. Det er gruppen af vognmænd klar til, fortæller Frede Matzen.

Har retten på sin side Næstformanden i 3F's transportgruppe, Flemming Overgaard, mener også, at fagforeningen har retten på sin side. - Vi har den opfattelse, at det er afprøvet mange gange, og at arbejdsretten har slået fast mange gange, at vi har lov til at organisere virksomheder, som ikke er medlem af DA (Dansk Arbejdsgiverforening, red.). Det er sådan i den danske model, at vi har lov til at lave hovedkonflikter og sympatikonflikter mod virksomheder, som ikke er med i DA, siger han. Han mener heller ikke, at det er et problem, at 3F konflikttruer virksomheder, der har en kollektiv overenskomst, der er godkendt af Trafikstyrelsen. De har nemlig ikke nødvendigvis samme løn og vilkår som 3F's overenskomster. - En godkendelse i Trafikstyrelsen har intet med den danske model at gøre. Trafikstyrelsen har nogle landsdækkende aftaler, som man skal opfylde for at få en godskørselstilladelse. De ligger på mange punkter under niveau i forhold til vores overenskomster. Hvis vi ikke overenskomstdækker de virksomheder, der følger overenskomster uden for DA og LO, bliver vores kolleger presset i løn. Derfor forsvarer vi vores medlemmers lønvilkår ved at tegne overenskomster, som har samme lønniveau som vores overenskomst, siger han. JydskeVestkysten har forgæves forsøgt at få en kommentar fra transportminister Ole Birk Olesen (LA).