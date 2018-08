Syd- og sønderjyske landmænd lider i historisk tørke

TØRKE: De syd- og sønderjyske landmænd mærker konsekvenserne af den historiske tørke. Det fortæller den administrerende direktør for LandboSyd, Anders Andersen.

- Det er et meget, meget specielt år, der kommer til at gå ind i historien. Det er det virkelig. Jeg husker året 1992. Da havde vi noget, der ligner det her. Uden at jeg kan huske det i detaljer, fik vi lavet tørkeordninger, og man kompenserede landbruget. For mig at se er situationen værre end i 1992, siger han.

Landbrug og Fødevarer forventer nu, at landbruget på landsplan har mistet 6,4 milliarder kroner mod det hidtil antagede 4,5 milliarder kroner. Og det samme gælder altså i Syd- og Sønderjylland.

Særligt de landmænd, der lever af dyr, er hårdt ramt. Græsset er for tørt til at fodre dyrene, så landmændene må købe foder. Mælkeproducenter og økologiske landmænd er derfor også hårdt ramt, fortæller Anders Andersen.

- De skal have køer ud at græsse på marken, og hvis ikke der gror noget, får dyrene ikke det foder, de skal have. Så må de købe noget erstatningsfoder, og det er i mellemtiden blevet dyrere. Dem, der har dyr, er især ramt. De får et væsentligt lavere udbytte, og de kommer til at kunne mærke det henover vinteren og ind i 2019, at de ikke har det, de skal have på lager.

- Landmænd, der køber meget foder ind, er også ramt, fordi priserne er steget, siger Anders Andersen.