Syd- og sønderjyske industri-lokomotiver bag ny overskuds-rekord

Overskud i danske selskaber

De danske selskaber leverede samlet set et overskud på knap 279 milliarder kroner efter skat i 2016 - en stigning på ni procent i forhold til 2015, hvor resultatet var på knap 256 milliarder kroner.



Firmaerne i hovedstadsområdet leverede samlet set det største overskud på samlet knap 130 milliarder kroner.



Det sydjyske område, der tæller de 10 syd- og sønderjyske kommuner plus Vejle og Fredericia - kommer ind på en klar andenplads med et samlet overskud efter skat på over 39 milliarder kroner.



Nummer tre på listen er det østjyske område med et overskud i 2016 på knap 35 milliarder kroner.



Fordelt på brancher er industrien placeret nummer et med at samlet overskud på knap 90 milliarder kroner efterfulgt af videnservice på knap 46 milliarder kroner og handel og transport på knap 44 milliarder kroner.



Samlet set er det også de mindste og allerstørste selskaber, der bidrager allermest til overskudene , da selskaber med over 1000 ansatte leverer et samlet overskud på over 88 milliarder kroner, mens selskaberne med under 10 ansatte leverer overskud på knap 79 milliarder kroner.