Syd- og sønderjyder vilde med at yde førstehjælp: 2000 frivillige redder liv

Mere end 2000 syddanskere har i løbet af knap et år tilmeldt sig projektet Danmark Redder Liv, hvor de rykker ud til hjertestop. Det er dog for tidligt at sige, om projektet har reddet menneskeliv.

Førstehjælp: Langt flere syddanskere end forventet er klar til at rykke ud, hvis en person i deres lokalområde får et hjertestop. 2061 syddanskere er tilmeldt projektet Danmark Redder Liv, hvor frivillige borgere får besked, når der sker et hjertestop i lokalområdet og derefter rykker ud for at yde førstehjælp. 909 af de frivillige er fra Syd- og Sønderjylland. Region Syddanmark forventede ved projektets start i juni sidste år, at der ville være minimum 1600 frivillige tilknyttet projektet i hele regionen.

- Mange vil gerne hjælpe til, når der opstår et hjertestop i deres eget område. Vi hører også fra flere, der siger, at de selv har haft hjertestop i familien eller lignende, og så kan man selv være med til at hjælpe andre, hvis man er frivillig førstehjælper, siger Martin Gryum-Nymann, fuldmægtig i Sundhedsplanlægning i Region Syddanmark og ansvarlig for Danmark Redder Liv i Region Syddanmark.

De seneste tal fra projektet viser, at der er en frivillig førstehjælper klar i 85 procent af alle hjertestopudkaldelser i regionen. I 17 procent af tilfældene er en frivillig førstehjælper den første til at påbegynde hjertemassage og i 27 procent af tilfældene medvirker en førstehjælper til at udføre hjertemassage.

Alligevel er det for tidligt at sige, om projektet har været med til at redde liv.

- Vi ved, at personer har overlevet hjertestop. Men spørgsmålet er, om de havde overlevet alligevel, hvis førstehjælperen ikke var nået frem. Så vi kan ikke 100 procent sige, om projektet har reddet liv. Men når der er gået nogle år, vil vi i statistikkerne kunne se, om flere er overlevet, efter vi har iværksat det her initiativ, siger Martin Gryum-Nymann.