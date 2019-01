Med regeringens netop fremlagte sundhedsreform står det nu klart, hvor borgere i Syd- og Sønderjylland skal køre hen, hvis de bliver syge eller skal behandles for kroniske sygdomme som eksempelvis KOL og diabetes.

Regeringens reform betyder, at regionerne nedlægges og erstattes af en tre-trins model: En national bestyrelse skal som øverste lag stå for den overordnede planlægning af sundhedsvæsnet. Fem sundhedsforvaltninger med de tidligere regionrådsformænd i spidsen skal styre akutsygehusene, og 21 nye sundhedsfællesskaber, der bygges op om akutsygehusene, skal sikre, at patienter kan få behandling tæt på deres hjem.

Sundhedsfællesskaberne skal bestå af repræsentanter fra områdets sygehuse, herunder psykiatrien, samt almen praksis og alle kommuner i området. Ifølge regeringen er sundhedsfællesskabernes fornemmeste opgave at bringe sundhedsvæsnet tættere på borgerne og give dem et større overblik over sundhedssystemet.