Syd for grænsen frygter man, at det planlagte vildsvinehegn kommer til at true trafiksikkerheden. For når vildt ikke længere på naturlig vis kan passere hen over de åbne arealer, vil dyrene i stedet gå langs hegnet på jagt efter en åbning. Og i den forbindelse vil de i højere grad også krydse vejene, så risikoen for farlige sammenstød mellem vildt og trafikanter øges.

- Risikoen for at påkøre vildt bliver større ved grænseovergangene. Specielt kronhjorte tilbagelægger ret lange strækninger. I grænselandet er der relativt mange dyr undervejs især fra nord mod syd, fordi bestanden af kronvildt er vokset i Danmark, forklarer det slesvig-holstenske jægerforbunds direktør Marcus Börner til mediehuset, SHZ.

Han forventer, at der også vil være mange rådyr undervejs langs hegnet. For dem er hegnet med en højde på halvanden meter nemlig en ægte udfordring.

Marcus Börner bakkes op af biolog Michael Carlsen fra Dyrenes Beskyttelse.

- Alle større og mellemstore pattedyr vil bevæge sig langs med hegnet, indtil de finder en åbning. Konsekvensen bliver, at mere vildt krydser vejene ved grænseovergangene, siger han til det tyske mediehus.