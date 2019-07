Et foto, der angiveligt viser Kjeld Kirk Kristiansen i et tv-studie, kommer i virkeligheden fra Legos egen nyhed om glidende generationsskifte i koncernen i 2016.

Vejle: Kjeld Kirk Kristiansen er langt fra den eneste kendte dansker, som er blevet misbrugt i falske kampagner for bitcoin. Tidligere har både komikeren Anders Matthesen, fodboldspilleren Nicklas Bendtner og skuespilleren Viggo Mortensen uden deres vidende og accept optrådt i artikler, der talte rosende om bitcoin. Selv Chili Klaus er blevet misbrugt i de falske artikler. Det skriver mediet Mandag Morgen. I Kjeld Kirk Kristiansens tilfælde er artiklen udstyret med et foto, der angiveligt viser Lego-ejeren i den røde sofa i Go' Morgen Danmark-studiet over for studievært Ida Wohlert. Billedet er imidlertid ikke ægte. Billedet af Kjeld Kirk Kristiansen er taget fra Legos egen hjemmeside fra et opslag i 2016 om et glidende generationsskifte i Lego-koncernen. For at få det til at passe i den falske artikel er billedet blevet spejlvendt, og Kjeld Kirk Kristiansens søn Thomas Kirk Kristiansen er skåret væk.

Det ægte foto, som svindlerne har brugt, stammer fra 2016, hvor Lego offentliggjorde nyheden om, at Thomas Kirk Kristiansen indtog posten som næstformand i bestyrelsen for Lego A/S, som far Kjeld Kirk Kristiansen indtil da havde haft. Screendump

Sådan gør de Fælles for de falske artikler er, at de alle er skåret efter samme læst: Efter omtalen af den kendte person, der har tjent styrtende på bitcoin-handel, kommer et link til en hjemmeside, hvor læseren inviteres til selv at prøve bitcoin-fidusen. I den forbindelse opfordres der til at opgive kreditkortoplysninger og investere et mindre beløb. I hvert tilfælde har det vist sig at være fup og svindel.