Svindelmistænkt læge kan fortsætte på ubestemt tid

Den speciallæge, som regionen anklager for svindel med fakturaer, skal afvente politiets efterforskning, før han ved, om han får lov til fortsat at praktisere. Sagen trækker dermed ud på ubestemt tid.

Regionen anklager lægen for at have sendt fakturaer for op imod trekvart millioner kroner for arbejde, som vedkommende ifølge anklagen ikke har udført. Lægen praktiserer fortsat.

Syddanmark: Sagen om den speciallæge, som regionen i december 2017 politianmeldte for svindel med fakturaer, har taget en drejning, der langt fra passer Region Syddanmark. Speciallægelandssamarbejdsudvalget under Danske Regioner har således på sit møde i sidste måned besluttet at afvente politiets efterforskning, før det vil foretage sig mere i sagen.

JydskeVestkysten fortalte i november, at regionen ville politianmelde en speciallæge, som regionen anklagede for at have sendt fakturaer for behandlinger, som lægen ifølge anklagen ikke havde udført. Ifølge avisens oplysninger drejer den påståede svindel sig om et beløb op imod trekvartmillion kroner. Regionen sendte sagen videre til landsudvalget for speciallæger, som skulle behandle sagen på et møde i marts.Det besluttede at afvente politiets efterforskning. Avisen kender ikke den pågældende læges identitet, men har kontaktet den advokat, som bedømt ud fra en journalliste i sagen repræsenterer den svindelmistænkte læge. Advokaten har ikke besvaret avisens henvendelser.

Frygt

Ifølge avisens oplysninger er frygten i regionshuset, at sagen kommer til at køre i meget lang tid, fordi politiet skal igennem et større arbejde med at gennemgå den komplicerede sag.

Et rædselsscenarie for ledelsen i regionshuset er ifølge avisens oplysninger, at sagen trækker ud i op til et år eller mere, hvorefter politiet må lade sagen falde. I så fald frygter regionen et erstatningskrav fra lægen.

Kurt Espersen påpeger, at regionen må afvente sagens gang, nu hvor den er ude af regionens hænder.

- Men vi havde da håbet på en afklaring fra udvalget, siger koncerndirektøren med henvisning til beslutningen i landssamarbejdsudvalget for speciallæger.

Kurt Espersen understreger, at man er nødt til at vurdere det økonomiske og det faglige aspekt i sagen hver for sig. Med andre ord er der ikke noget at udsætte på lægens faglige kunnen, og derfor er der intet til hinder for at lade ham arbejde videre, lyder ræsonnementet.