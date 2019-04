Supermarkeder har opgivet: Skraldere klipper containerlåse op

Flere supermarkeder i Syd- og Sønderjylland oplever, at skraldere klipper låse på affaldscontainere op. I flere Netto-butikker har man nu valgt at fjerne låsene helt, selvom det kan betyde en øget risiko for eksempelvis rotter.

- Og nu har vi opgivet. Vi har faktisk valgt ikke længere at bruge lås, siger han.

- De sætter tandstikker og tændstikker i låsene, så nøglen ikke kan komme i. Nogle gange er der også puttet lim i låsene, og så må vi selv i gang med boltsaksen, siger Carsten Sønderby, der er distriktschef for 12 Netto-butikker i Sydvestjylland. Også han ser ofte skraldere omkring butikkerne.

Andre steder oplever de butiksansatte, at de selv må klippe låsene op, efter skraldere har været forbi.

- Jeg ved, at der er mange skraldere i Kolding. Vi bemærker dem holde bag butikken, og så kører de derhen, når vi er kørt lidt væk. Men det er ikke kun låsene, der bliver brudt op. Nogle gange bliver selve containeren brudt op, så den går i stykker, siger Kim Bjerre, der er butikschef i Fakta på Vester Ringgade i Kolding.

Det gælder blandt andet flere butikker i kæderne Kvickly, Fakta og Netto, og her er man ikke i tvivl: Det er skraldere, der står bag.

Skraldere: Madjagten er gået for vidt. Sådan lyder det fra flere supermarkeder i Syd- og Sønderjylland, der oplever, at låsene på deres affaldscontainere bliver klippet op.

Risikoen er skadedyr

Men hvorfor overhovedet sætte låse på affaldscontainere?

Fra Coop, koncernen der driver blandt andet Fakta og Kvickly, lyder det, at skralderne kan skabe problemer både for dem selv og for butikkerne.

- Vi accepterer ikke skraldere. Dels risikerer de at blive syge. Der er jo en grund til, at maden bliver smidt ud. For det andet skaber det rod, og der bliver efterladt madaffald på jorden, som kan tiltrække skadedyr som rotter. Det kan i princippet lukke butikker i flere dage, siger informationsdirektør Jens Juul Nielsen.

Hos Netto, der hører under Salling Group, er man enig i, at det skaber problemer, når skralderne ikke rydder op efter sig selv.

- Det er ikke noget, der generer os i udgangspunktet. Problemet er bare, når de ikke rydder op. Og selvom der er hegn, så oplever vi, at nogle kravler over. Næste morgen kan vi så se, at der ligger affald rundt omkring. Det tiltrækker rotter, siger distriktschef Carsten Sønderby.

For nylig traf han selv en skralder, mens personen var ved at gennemgå en container.

- Så oplyste jeg bare, at det var privat grund. Og at der kunne være en fødevarerisiko, fordi maden jo er smidt ud og ikke er på køl. Mere kan vi ikke gøre.