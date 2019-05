Sundhedsvæsen og udlændingepolitik fyldte mest i partidebat

På Tobakken i Esbjerg var DR vært for en partidebat, hvor de store emner var sundhedsvæsen, udlændingepolitik og hvor pengene til alle valgløfterne skal komme fra. Men de unge ville høre om klima og uddannelser.

Valg: Tirsdag eftermiddag var Tobakken i Esbjerg rammen om en partidebat arrangeret af DR, hvor alle de lokale topkandidater deltog. Det hele begyndte med en runde om sundhedsvæsenet i regionerne. Flere af partierne i den blå blok ønsker en sundhedsreform, der vil nedlægge regionerne efter valget, mens de røde partier vil bevare systemet, som det er i dag. - Vi bevarer regionerne som dem, der driver sygehuse og psykiatrien. Men vi ændrer på den politiske ledelse, så der i stedet for 41 politikere kommer til at sidde en kombination fra patientorganisationerne, læger og sundhedsfaglige- og politiske repræsentanter, der skal repræsentere vores nære sundhedsvæsen. Så vi bygger videre på det sundhedsvæsen, der er i dag, lød det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Den nye reform af sundhedsvæsnet fik dog ikke mange roser med fra Henning Hyllested, der er spidskandidat for Enhedslisten. - Det eneste, sundhedsvæsnet ikke har brug for, er en ny strukturreform. Det, hospitalsvæsenet har brug for, er varme hænder. De skriger på det. Det er lige kommet frem, at sundhedsvæsenet er underfinansieret med en milliard kroner om året. Så er det jo ikke så sært, at der skal løbes stærkt. Vores hospitalsvæsen er noget af det bedste i verden, men selvfølgelig laver man fejl, det tror da fanden, når man er underfinansieret, sagde han.

Det eneste, sundhedsvæsnet ikke har brug for, er en ny strukturreform. Det, hospitalsvæsenet har brug for, er varme hænder. Henning Hyllested, Enhedslisten.

Foto: Martin Ravn Omkring 100 mennesker var mødt op for at overvære partidebatten.Foto: Martin Ravn

Forskellige bud på finansiering I en valgkamp kan politikere ofte have nemt ved at finde penge til at finansiere diverse projekter. Derfor var eftermiddagens andet store tema, hvor pengene skal komme fra. Her var der en bred anerkendelse fra stort set alle partier af, at der i fremtiden skal bruges flere penge på sundhedsvæsenet, fordi udgifterne til det område i de kommende år vil stige, fordi der blandt andet kommer flere ældre. - Vi har i løbet af de sidste fire år fået begrænset antallet af flygtninge. Danmark er gået fra at være det femte mest attraktive land for flygtninge til en plads som nummer 16. Derfor slipper vi for en række udgifter, som vi ikke får noget ud af. Dem har vi tænkt os at bruge på sundhedsreformen, sagde Marie Krarup fra Dansk Folkeparti. I stedet ville Niels Flemming Hansen fra De Konservative satse på at gøre Danmark et endnu mere attraktivt sted for landets virksomheder. - Vi har fået sænket generationsskiftebeskatning til fem procent, og vi vil også gerne fjerne arveafgiften. Det vil betyde, at folk kan beholde pengene selv, så der er mere til at kaste ud i forbrug. Det er vigtigt, for virksomhederne skal kunne vækste for at beholde den velfærd, vi godt kan lide, sagde han.

Foto: Martin Ravn Debatten var arrangeret af DR, som havde inviteret alle de opstillingsberretigede partier.Foto: Martin Ravn

Højrefløjen markerede sig i udlændingedebat Det sidste store tema var grænsekontrol og udlændingepolitik. Det fik Carsten Normann Munk fra Stram Kurs på banen. - Det er ikke lykkedes at integrere muslimer nogen steder. På Filippinerne har der været muslimer i 1000 år. Men man har et filippinsk folk og et muslimsk parallelsamfund, hvor der er vold, terror og en separatistbevægelse. Flere hundrede filippinere bliver dræbt hvert år. Det er den udsigt, som alle samfund har, hvis ikke man begrænser den muslimske tilstedeværelse, lød det fra ham. Også Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, blandede sig i udlændingedebatten. - Vi ønsker et stop for spontan asyl i Danmark. Hvis ikke der kommer et fuldt asylstop, risikerer man en situation som den i 2015, hvor migranter strømmer ind over grænsen, lød det fra hende. Hun fortalte også, at hun også gerne ser, at det bliver sværere for muslimer at komme til Danmark, mens det gerne må blive nemmere for folk fra USA og Australien at komme til landet.

Foto: Martin Ravn UNder de forskellige temaer blev der stillet flere spørgsmål fra vælgerne. Foto: Martin Ravn

Ungdommen spurgte om klima og uddannelser Til sidst blev mikrofonen givet fri til spørgsmål fra publikum, og det var særligt de unge, der greb den chance. Den første var Bror Andreassen, der lettere ophidset af, at det ikke var blevet debatteret blandt politikerne endnu, gerne ville stille et spørgsmål fra alle de unge, der endnu ikke kan stemme. - Socialdemokratiet, hvad vil I gøre for klimaet? - Det er et super vigtigt spørgsmål. Vi har foreslået en egentlig klimalov, så man i 2030 har et håndgribeligt mål med at sænke vores udledning af CO2 med 60 procent i forhold til 1990. Flere vindmøller på havet, lagre energien og omlægge vores bilbeskatning, så det bliver attraktivt at købe en elbil, svarede Jesper Petersen fra Socialdemokratiet. Det sidste spørgsmål var fra Jacob Lund Friis, der er elev på Teknisk Gymnasium. Radikale Venstre, hvilken investering vil I gøre i uddannelser? - Det gør mig glad, at de unge kommer med klima og uddannelse. Det første er, at vi skal have stoppet besparelserne på uddannelserne, som regeringen har lavet år efter år. Der er blevet fyret lærere, og derfor er der ikke ordentlig tid til at læse elevernes opgaver. Det går ud over den feedback, som eleverne får. Det skal der laves om på, lød det fra Lotte Rod fra Radikale Venstre.

Foto: Martin Ravn Det var P4's lyttere, der havde valgt emnerne til debatten.Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Henning Hyllested mener, at sundhedsvæsnet har brug for flere varme hænder. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Der er valgdebat med hele 1. holdet af områdets politikere på Tobakken i Esbjerg.Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn De unge interesserede sig for klima og uddannelse. Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Der er valgdebat med hele 1. holdet af områdets politikere på Tobakken i Esbjerg.Foto: Martin Ravn

Foto: Martin Ravn Der er valgdebat med hele 1. holdet af områdets politikere på Tobakken i Esbjerg.Foto: Martin Ravn