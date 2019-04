Sundhedsminister diskuterer kritiseret reform med læserne

Debat: Hvorfor skal folkevalgte ikke længere alene stå for prioriteringerne i sundhedsvæsnet, og hvordan løser vi manglen på blandt andre praktiserende læger?

Det og meget mere forholder landets øverste politisk ansvarlige for sundhedsvæsnet sig til, når JydskeVestkysten mandag den 29. april inviterer til debat med sundhedsminister og folketingsmedlem Ellen Trane Nørby (V). Avisens journalist moderer debatten.

Det sker på avisens redaktion i Kolding fra klokken 16.30-17.30.

Her vil hun også forklare, hvorfor hun trods kritik mener, at regeringens sundhedsreform er en god idé. Siden udspillet til reformen blev præsenteret i januar, har mange Venstre-folk kritiseret reformen for at være uden et reelt folkevalgt element. Efter at den endelige reform blev præsenteret for nylig, har noget af kritikken lagt sig, men både regionsrådsmedlemmer og dele af partiets bagland fastholder kritikken af, at lokalt valgte politikere ikke længere får hovedansvaret for prioriteringerne i sundhedsvæsnet.