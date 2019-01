Sundhedsforsker frygter for regionernes fremtid efter nytårstale

Sundhedsvæsen: De sundhedsfællesskaber, som regeringen ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) nytårstale vil bygge en sundhedsreform op omkring, får professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik fra Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen, til at frygte for regionernes fremtid.

- Hvis der kommer et forslag, så er jeg helt sikker på, at det vil indeholde noget, der afskaffer regionerne, som vi kender dem med folkevalgte råd. Skal der komme et udspil, skal der være en forhåndsforståelse for Dansk Folkeparti, og hvis de har ét brændende ønske, er det at afskaffe regionerne. Jeg kan ikke forestille mig, at Dansk Folkeparti vil gå med til et sundhedsudspil, hvor der stadigvæk er regioner med folkevalgte råd, siger han.

Ifølge Kjeld Møller Pedersen er det dog den forkerte vej at gå. Med sundhedsfællesskaberne vil det stadig være vigtigt med en region, der kan koordinere, siger han.

- Det er vigtigt, at det ikke bliver afslutningen på regionerne. Ikke fordi regionerne er altafgørende, men hvis man tror, at 21 sundhedsfællesskaber kan overflødiggøre regioner, mener jeg, det er en ganske alvorlig fejltagelse, siger han og fortsætter:

- Der skal stadig koordineres en masse. Sundhedsfælleskabet kan helt klart være med til at skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, men når fællesskaberne kun er omkring det ene akutsygehus, skaber det ikke sammenhæng. Der skal stadig meget til, før det hænger bedre sammen.