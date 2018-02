Succesfulde Sydbank efterlyser større lånelyst

Sydbank kom ud af 2017 med knap to milliarder kroner i overskud. Det går godt i Danmark, og både privatkunder og virksomhederne har det godt, men væksten er endnu ikke høj nok til at øge låneefterspørgslen tilstrækkeligt, mener bankens topchef.

Hun henviser til, at både privatkundernes og virksomhedernes økonomi generelt er god, men at det endnu ikke giver sig til udtryk i en voldsom stor investeringslyst.

- Jeg ville gerne se, at væksten i Danmark for alvor bider sig fast og får mere fart. Vi mangler låneefterspørgsel, siger Karen Frøsig.

Selvom der er mange plusser, eksempelvis tilbageførte nedskrivninger for 51 millioner kroner, så efterlyser banken med hovedsæde i Aabenraa endnu mere gang i den danske økonomi. Det skal være med til at øge udlånene og dermed øge bankens indtjening.

- Det er det bedste resultat i min tid, så jeg kan næsten ikke sige andet, forklarer administrerende direktør Karen Frøsig.Sydbank udbetaler også et rekordhøjt udbytte på 11.31 kroner per aktie.

Finans: Sydbanks indtjening faldt, men alligevel steg resultatet før skat blandt andet på grund af tilbageførte nedskrivninger. 2017 gav således et plus før skat på 1.956 millioner kroner mod 1.869 året før, og det får banken til at betegne regnskabet som meget tilfredsstillende.

Sydbanks regnskab for 2017 i millioner kroner. I parentes fremgår tallene for samme periode i 2016. Basisindtjening: 4.400 (4.435) Basisomkostninger: 2.637 (2.590) Nedskrivninger: -51 (87) Resultat før skat: 1.956 (1.869) Årets resultat: 1.531 (1.472)

Højere vækst

Den forventede vækst i bruttonationalproduktet i Danmark på omkring to procent i 2018 er isoleret set pænt, men ligger i den lavere ende i forhold til mange andre EU-lande.

- Vi mangler den låneefterspørgsel, der normalt kommer efter en krise, mener Karen Frøsig og nævner virksomheder, som ønsker at udvikle produktionen og investere i flere bygninger.

Landbruget, der tidligere har været hård ved Sydbank, er fortsat et af usikkerhedsmomenterne for fremtiden. Karen Frøsig understreger dog, at hun ikke forventer flere nedskrivninger på landbrugskunderne, som markedet ser ud i dag.

Banken har en del landbrugskunder, som takket være en positiv udvikling i afregningspriserne på svin og mælk i slutningen af året har fået en sundere økonomi. I forventningerne til 2018 skriver banken dog, at man forventer et lavt nedskrivningsniveau, men at usikkerheden om prisudviklingen i landbruget kan få betydning.