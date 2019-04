Succes med samtaler: Flere hundrede unge gør brug af headspace

Flere hundrede unge syd- og sønderjyder gjorde i 2018 brug af gratis rådgivning hos de tre headspace-afdelinger i området. Formand for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen (DF), mener, at der burde ligge en afdeling i hver kommune.

Succes: Der hænger et stort grønt skilt udenfor. Døren er åben, og der lyder et varmt "hej" fra flere smilende ansigter, når man træder indenfor.

Headspace-afdelingen, der er et gratis rådgivningstilbud til unge, ligger lige ved siden af Grindsted Station. Den er let tilgængelig for unge, der har brug for rådgivning eller bare brug for at snakke. Målet for headspace er, at flere unge trives i hverdagen i stedet for at bære rundt på deres problemer.

I 2018 gjorde 287 unge fra området brug af tilbuddet om gratis og anonym rådgivning hos Billund/Grindsted-afdelingen af headspace. Tæller man de to andre syd- og sønderjyske afdelinger i Aabenraa og Esbjerg med, var der i alt 1552 til rådgivning hos headspace i 2018.

Det er Det Sociale Netværk, der står bag headspace, og ifølge direktør Trine Hammershøy kommer de unge med forskellige problemer. Det kan være problemer i skolen, i hjemmet eller bare et behov for at blive lyttet til.

- Det er overraskende, hvor lidt der skal til, før unge trives igen. Vi hører tit fra de unge, at det er første gang, at de er blevet lyttet til, når de er kommet hos os. Som voksne kan vi godt være lidt for hurtige til at finde løsninger for vores børn, men i virkeligheden burde vi blive bedre til bare at lytte til, hvad de går og tænker selv, siger Trine Hammershøy.