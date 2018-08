Styrelser på charmeoffensiv: Vil jagte talenter til syddanske styrelser

Tre sydjyske styrelser er gået sammen om at lave et arrangement, der skal vise, hvad det indebærer at arbejde i en styrelse. Fordi der først med udflytningen af statslige arbejdspladser er kommet flere styrelser til landsdelen, kender kandidaterne ikke til arbejdet.

Talentjagt: De syddanske styrelser, Energistyrelsen, Færdselsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen, er gået på jagt efter talenter. Fredag inviterede de akademikere, som kunne være interesseret i at arbejde i de statslige styrelser, på besøg. Arrangementet er lavet i samarbejde med ingeniørforeningen, IDA, Akademikernes a-kasse og organisationen work-live-stay southern denmark. Man håber, at man ved at vise, hvad styrelserne er og står for, kan tiltrække sydjyske kandidater. - Mange er usikre på, hvad det indebærer at arbejde i en styrelse. Så vi laver arrangementet for at bringe styrelser og kandidater tættere på hinanden, siger Christina Mikkelsen, udviklingskonsulent hos work-live-stay southern denmark.

Kender ikke til styrelserne Fordi en del af styrelserne først er kommet til landsdelen for nylig som et led i regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser, ved mange ikke, hvad det at arbejde i en styrelse indebærer, fortæller Christina Mikkelsen. Det kan arrangementet hjælpe med at skabe forståelse for. - I København ved man, hvad styrelserne står for. Der er en karrieresti, hvor man går fra departementer til styrelser. Men det har vi ikke her i Syddanmark. Så vi skal skabe fortællinger og billeder af, hvordan det er at arbejde i en styrelse, siger hun.