Styrelse vil lempe reglerne for bloddonation fra homoseksuelle

Styrelsen for Patientsikkerhed er positiv overfor at ændre et totalt forbud mod, at homoseksuelle mænd må donere blod til en 12 måneders karantæneperiode. Genovervejelserne kommer efter erfaringer fra andre land, som har indført samme karantæneperiode.

Lempelse: I dag er der et totalt forbud mod, at homoseksuelle mænd må donere blod. Den lov åbner Styrelsen for Patientsikkerhed nu mulighederne for at ændre på.

- Fra vores side er vi indstillet på at lempe på de nuværende regler, så længe vi kan garantere patientsikkerheden. Det er den, der står højest, siger Anette Lykke Petri, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hidtil har styrelsen ikke villet ændre reglerne på grund af frygt for en større risiko for at modtage blod, der er smittet med blandt andet HIV og hepatitis, sammenlignet med heteroseksuelle, der donerer blod. Men efter at have set erfaringer fra andre lande blandt andet Sverige, Finland og Irland, der allerede har lempet loven, er styrelsen villig til at gå ned til en 12 måneders karantæneperiode for at donere blod.

- Vi har via erfaring fra andre lande set, at der er evidens for en fortsat høj patientsikkerhed, efter man er gået ned til en 12 måneders karantæneperiode. Derfor vil vi også gerne gå ind og lempe på de danske regler, men i sidste ende er det en politisk beslutning, forklarer enhedschefen.