Styrelse står fast: VUC Syd overtræder loven

VUC Syd har overtrådt lovgivningen, fastslår Undervisningsministeriet i en endelig afgørelse af undersøgelsen af forholdene på VUC Syd. Uddannelsesinstitutionen har allerede rettet op på en række af fejlene, men der vil blive holdt skarpt øje med, at der bliver rettet op på alle områder.

Afgørelse: VUC har overtrådt og overtræder stadig lovgivningen. Sådan lyder den korte version af den endelige afgørelse fra Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK), der nu har afsluttet den undersøgelse, den sidste år igangsatte af forholdene på VUC Syd. Den endelige afgørelse kommer i kølvandet på den påtænkte afgørelse, STUK afleverede i slutningen af januar, hvor styrelsen kritiserede VUC Syd på en lang række punkter. Der var blandt andet problemer med lærernes ytringsfrihed, lærernes kompetencer, revisionen og skolens ødsle brug af offentlige midler. Bestyrelsen tog i et høringssvar kritikken til sig. VUC Syd erkendte blandt andet, at hf-lærere mangler faglige og pædagogiske kompetencer, at skolen ikke har overholdt habilitetstegler ved nyansættelser, at der er indgået for dyre leasingaftaler, og at der er blevet brugt for mange penge på studieture. Desuden accepterede VUC Syd, at de skal tilbagebetale 1,2 millioner kroner til STUK. Nu er den påtænkte afgørelse blevet til en endelig afgørelse, hvor VUC Syd nu har tre uger til at opfylde en række af styrelsens krav.

Kritik af VUC Syd Styrelsen for Undervisning og Kvalitet offentliggjorde onsdag den 31. januar en påtænkt afgørelse efter længere tids undersøgelse af en række forhold på VUC Syd. Undersøgelsen blev iværksat på baggrund af en række mediesager, hvor en lang række forhold på VUC Syd blev kritiseret. Ifølge den påtænkte afgørelse har VUC Syd begået en lang række alvorlige fejl og i flere tilfælde langt fra udvist den sparsommelighed, som man kan forvente, skriver styrelsen. Blandt andet blev tre medarbejderture til udlandet markant dyrere end tilladt. VUC Syd skal betale styrelsen 1,2 millioner kroner tilbage.I et høringssvar valgte VUC Syd at tage alle kritikpunkter til efterretning.



Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker desuden lige nu en række forhold på VUC Syd.

Tre krav VUC Syd skal derfor senest 28. marts indsende procedurer for, hvordan de varetager eksempelvis studieaktivitet, som udløser tilskud, redegøre for hf-lærernes kompetencer og aflevere en handlingsplan for, hvordan de vil rette op på styrelsens mange kritikpunkter. Desuden skal VUC Syd senest 5. april afgøre, om der er grundlag for at indbringe revisionsfirmaet Ernst & Young, som de blev påbudt at afskedige, for Revisornævnet. Ydermere står styrelsen fast på, at VUC Syd skal tilbagebetale 1,2 millioner kroner, der bliver fratrukket det tilskud, skolen modtager i april.