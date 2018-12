Studerende og sygehuse frygter det kan blive sværere at tiltrække læger

Det kan blive svære at tiltrække nyuddannet arbejdskraft til sygehusene uden for universitetsbyerne, hvis de lægestuderende selv skal til at betale deres transport, når de er i klinikophold. Det frygter de studerende, der bakeks op af flere sygehuse. Foto: Morten Stricker/Ritzau Scanpix

En nyfortolkning af en lov gør, at lægestuderende i fremtiden selv skal betale for deres transportudgifter, når de skal i klinikophold på sygehusene. Både studerende og flere sygehuse i regionen frygter, det kan gøre sygehusene langt væk fra universiteterne mindre attraktive for de kommende læger.

Sygehuse: Det kan blive sværere at tiltrække nyuddannet arbejdskraft til sygehusene uden for universitetsbyerne, hvis de lægestuderende selv skal til at betale deres transport, når de er i klinikophold. Sådan lyder det fra foreningen af danske lægestuderende, FADL, der får opbakning fra flere sygehuse i Syd- og Sønderjylland. - Jeg synes, det er tåbeligt, at man går ind og laver en nyfortolkning af et regelsæt, der gør, at det akademiske niveau og de højtuddannede ude på landet bliver total undergravet, siger lægelig direktør på Sygehus Lillebælt Mads Koch Hansen. Dermed lægger han sig op ad de studerende, der er bange for, at det vil skade mulighederne for at få læger ud i alle dele af landet - også når de som færdiguddannede skal finde et job. - Det er overhovedet ikke i tråd med de mange initiativer, der er for at få spredt arbejdspladser ud i landet, siger Mads Koch Hansen. Dekanerne ved de fire medicinske fakulteter bakker de studerende op og har skrevet et fælles brev til både uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) og til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Som lægestuderende skal man igennem flere klinikophold på sygehusene, hvor pladserne bliver fordelt tilfældigt. Derfor kan en studerende i Odense skulle til både Esbjerg eller Sønderborg. Tidligere betalte universiteterne for omkostninger til transport og logi, men en nyfortolkning af loven betyder, at de studerende nu selv må have penge op af lommen, når de skal i klinikophold.

Klinikophold I løbet af den tre-årige kandidat skal de studerende flere gange i praktik på andre sygehuse, hvilket kaldes et klinikophold.

Klinikopholdene bliver fordelt via lodtrækning, og de studerende kan derfor ende langt væk fra deres studiested.

Hvor tit og hvor længe man er i praktikophold afhænger af uddannelsesstedet.

I Syd- og Sønderjylland kommer de fleste studerende fra universitetet i Odense. Her er man i klinikophold sammenlagt 14 uger fordelt på de tre år.

De studerende får ikke løn under kliniktiden kun SU.

Mindre attraktivt Bjarne Dahler-Eriksen, lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland, medgiver også, at hvis de studerende selv skal betale transporten, så vil nogle sygehuse, såsom sygehusene i Aabenraa og Sønderborg, blive mindre attraktive for de studerende. - Det bliver selvfølgelig mindre attraktivt at komme til de jyske sygehuse fremfor at få opholdet i Odense. Vi arbejder meget på at være et attraktivt sygehus for de studerende at komme til, så der er nogle problemstillinger, som vi ikke har fundet løsningen på endnu, siger han. Sygehuset juridiske afdeling har undersøgt, om de eventuelt kan betale transportomkostningerne, men det må de ikke.

Lavere motivation De studerende skal fuldføre klinikopholdene for at bestå deres uddannelse. Derfor er der ikke de store bekymringer hos administrerende sygehusdirektør på Sydvestjysk Sygehus Per Busk. - Klinikopholdene er en del af deres uddannelse og et ophold, som de skal have. Umiddelbart tænker jeg ikke, at det er noget der påvirker os. Der er jo en fordeling af studerende mellem sygehusene, så jeg tænker, det vil være uændret, siger han. Bjarne Dahler-Eriksen fra Sygehus Sønderjylland tror heller ikke, at de studerende ligefrem vil lade være med at møde op, men den ekstra omkostning kan have en indflydelse på deres arbejde og udbytte af kliniktiden. - De studerende vil synes, det er uretfærdigt, og så er de måske lidt negative fra starten af, når de kommer herned, fordi de bliver pålagt en ekstra udgift. Så motivationsudgangspunktet, når de kommer ned til os, kan være anderledes, end hvis de var endt på et andet hospital, siger han.