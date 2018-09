Studenterformand bakker op: Kan godt forstå, at Obama skal kontrollere spørgsmål

Kontrol: Det er forståeligt, at Barack Obama skal have samtlige spørgsmål til kontrol, inden arrangementet i Kolding den 28. september.

Sådan lyder det fra formanden for Syddanske Studerende, Stine U. Maach, efter at JydskeVestkysten onsdag på baggrund af en aktindsigt skrev, at USA's tidligere præsident har krævet kontrol over såvel spørgsmål, som presseakkreditering og pressemeddelelse i forbindelse med hans besøg i Kolding.

- Jeg synes, det er fint nok, at han skal sortere politiske spørgsmål fra. Ikke fordi, han ikke vil svare, men fordi der er tradition for, at tidligere præsidenter ikke udtaler sig politisk om USA. Er der nogle mere dybegående spørgsmål, har han desuden mulighed for at forberede sig, siger hun.

SDU betaler en million for arrangementet. Kunne man for de penge ikke forvente en mere fri adgang til at stille Obama spørgsmål?

- Jo, men lige præcis for det her arrangement kan jeg godt forstå hans motivation for gerne at ville have det på forhånd, siger Stine U. Maach, der selv studerer statskundskab på SDU i Odense.