Stress, frygt og dårlig ledelse: Lærer sender nødråb om krise på Syddansk Erhvervsskole

"Jeg kan kun se, at I i ledelsen tænker økonomi og stram topstyring. I det hele taget er eleverne kun blevet til en indtægt, og vi lærere til en nødvendig udgift, der åbenbart bare er i vejen, sådan som vi bliver fyret i et væk", skriver Lars Grube Kjeldsen.

Lars Grube Kjeldsen har i de seneste 10 år arbejdet som lærer i afdelingen for el og automatik på Risingsvej i Odense. Men det er blevet svære og svære at bevare arbejdsglæden på Syddansk Erhvervsskole.

Det er blot en del af det nødråb, som lærer på Syddansk Erhvervsskole, 52-årige Lars Grube Kjeldsen, sidste mandag valgte at sende som et åbent brev til bestyrelsen, medarbejderne og pressen.

Dårlig ledelse, nedslidte klasselokaler, et væld af sygemeldinger med stress og depressioner og et nedbrudt samarbejde mellem medarbejderne og ledelsen.

Syddansk Erhvervsskole tæller i dag lidt over 5.000 elever, over 850 medarbejdere og har mere end 35 forskellige erhvervsuddannelser. Skolen udbyder både almindelige erhvervsuddannelse og EUX-uddannelser, der giver adgang til videregående uddannelse på lige fod med de gymnasiale uddannelser. Skolen har afdelinger i Grindsted, Vejle og Odense.

"Vi lærere er ansat her på skolen for at undervise vores elever, så de kan blive nogle af de dygtigste i landet. Denne vision, mission og målsætning er blevet en umulighed for os lærere, da vi bliver færre og færre til at løfte opgaven. Vores klasselokaler er nedslidte, vores materiel er nedslidt og der er så godt som ingen tid til ordentlig forberedelse og udvikling".

"Mange lærere lever i en evig frygt for at blive fyret, og flere og flere sygemelder sig med stress og depressioner som følge af dette", skriver Lars Grube Kjeldsen, der mener, at det er umuligt at løfte skolens opgave under de nuværende vilkår:

Kolleger bakker op

Allerede nogle få timer efter, at Lars Grube Kjeldsen havde sendt det åbne brev, blev han bakket op af flere lærere, der skrev, at de oplevede det samme. Og efterfølgende er han blevet kontaktet af flere lærere på skolen.

- Der har været massiv opbakning fra kollegerne, der siger, at de er glade for, at der er nogen, der får sat ord på nogle af de ting, som vi alle sammen er frustrerede over.

Ifølge tillidsmand Jarlis Nilsson sætter Lars Grube Kjeldsen ord på noget af det, som rigtigt mange medarbejdere føler.

- Jeg har hørt mange kolleger sige, at det er præcis sådan, man oplever situationen. Det er jo en form for afmagt og et opråb om, at vi altså ikke kan fortsætte på denne her måde. Så overlever vi ikke, siger Jarlis Nilsson, der håber, at det åbne brev fra Lars Grube Kjeldsen kan være med til at skabe en ny dialog med ledelsen.

- Vi tror på, at vi kan komme igennem med nogle ting nu. Men når man har haft et åbent benbrud i fire år, så heler det ikke i løbet af en måned. Det kommer til at tage noget tid, siger Jarlis Nilsson.