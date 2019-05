Stram Kurs præsenterer eks-DF'er som første sydjyske kandidat

Partiet Stram Kurs har tirsdag præsenteret sin første syd- og sønderjyske folketingskandidat. Det er den tidligere DF'er og tidligere byrådsmedlem Kim Holmgaard Madsen fra Esbjerg, der forsøger at komme i Folketinget for det yderliggående islam-kritiske parti.

- Jeg har egentlig ikke haft ståsted i et parti siden. For jeg har ikke haft et parti, jeg kunne stole på, og som ville det med udlændinge, ældre og EU, som jeg gerne ville, siger Kim Holmgaard Madsen, der fortæller, at det også var optøjerne på Nørrebro, der fik ham til at overveje et politisk comeback.

Kim Holmgaard Madsen fortæller, at han meldte sig ind i Stram Kurs, efter der som følge af Stram Kurs-leder Rasmus Paludans demonstrationer 14. april opstod massive uroligheder på Nørrebro i København. Han havde ellers trukket sig fra politik i 2017 kort før kommunalvalget. Her forlod han sammen med sin far, tidligere byrådspolitiker og folketingsmedlem Freddie Madsen, partiet Liberalt Folkeparti, som de havde stiftet sammen.

Tavs om job

Han fortæller, at hans vigtigste mærkesag er at få alle muslimer sendt ud af Danmark. Stram Kurs vil forbyde islam og inddrage muslimers statsborgerskab. En politik, som flere eksperter har vurderet som værende grundlovsstridig.

Kim Holmgaard Madsens kandidatur blev offentliggjort, få timer før statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev valg. Han erkender da også, at han har et kort tilløb til valget, og at han skal bruge nogle dage på at blive helt skarp på partiets og sin egen politik.

Kim Holmgaard Madsen fortæller, at det endnu ikke er besluttet, om han stiller op i Sydjyllands Storkreds, og om han i så fald bliver partiets spidskandidat i Syd- og Sønderjylland. Rasmus Paludan har ifølge TV Syd bekræftet, at Kim Holmgaard Madsen stiller op i Sydjyllands Storkreds. Det har ikke været muligt for JydskeVestkysten at få kontakt til Rasmus Paludan, der ikke har besvaret avisens henvendelser.

Partiets leder Rasmus Paludan overvejer fortsat også selv at stille op i Sydjyllands Storkreds for at tage kampen op imod Pernille Vermund (NB) og Kristian Thulesen Dahl (DF). Kim Holmgaard Madsen fortæller, at der bliver taget en endelig beslutning om det onsdag eller torsdag i denne uge.

Kim Holmgaard Madsen har tidligere været selvstændig, og han fortæller, at han nu arbejder med projekter for flere virksomheder. Han vil dog ikke fortælle, hvilke virksomheder han arbejder for, eller hvad han helt konkret arbejder med.