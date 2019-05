Stram Kurs-kandidat lader vente på sig: Paludan overvejer fortsat Sønderjylland

- Jeg har ikke besluttet mig endnu. Men Sønderjylland er nærliggende, fordi min slægt stammer derfra, og jeg ved, at mange sønderjyder ved, hvordan det er at være under fremmed overherredømme, sagde han i slutningen af april til DR, hvor han dog også påpegede, at han overvejer at stille op i Sjællands Storkreds.

Paludan har tidligere i DR meldt ud, at han selv overvejer at stille op i Syd- og Sønderjylland.

Valg: Mens vi nærmer os et folketingsvalg, er det stadig uvist, hvem der skal præsentere partiet Stram Kurs i Sydjyllands Storkreds. For mens det yderliggående islamkritiske parti den seneste uge har præsenteret kandidater i både Nordjylland, Bornholm og Sjælland, er der fortsat ingen afklaring fra partiet, når det gælder en kandidat i Sydjyllands Storkreds.

Rasmus Paludan og Stram Kurs har fået opmærksomhed gennem flere demonstrationer, hvor partilederen blandt andet har brændt koraner af og ytret rabiate holdninger om islam. Partiet blev stiftet i 2017 og går ind for forbud mod islam i Danmark.Støtten til og opmærksomheden omkring Stram Kurs er vokset betragteligt, siden der som følge af Paludans demonstrationer på Nørrebro 14. april opstod massive uroligheder. To meningsmålinger fra Megafon og Voxmeter har den seneste uge præsenteret meningsmålinger, der viser, at Stram Kurs kan være på vej mod Folketinget. Mens Megafon-målingen giver Stram Kurs 2,7 procent af stemmerne, viser den seneste voxmeter-måling en tilslutning på 2,4 procent. Målingerne skal dog tages med et gran salt. Den statistiske usikkerhed er på henholdsvis på 1,1 og 0,9 procentpoint, og dermed er det ikke sikkert, at partiet ligger over spærregrænsen, der lyder på to procent af stemmerne.

Haster ikke

Rasmus Paludan bekræfter over for JydskeVestkysten, at det fortsat er mest sandsynligt, at han enten stiller op i Sjællands Storkreds eller Sydjyllands Storkreds. Men han kan ikke sige, hvornår han forventer at melde en endelig kandidat ud.

- Jeg forventer det egentlig ikke meget før den endelige deadline for anmeldelse af kandidater. Lige nu er vi stadig i gang med at få kandidater, og det er få af dem, vi forudplacerer på nogen steder. Den endelige geografiske fordeling er noget af det sidste, vi går i gang med, siger han.

Senest 11 dage før valget afholdes, skal kandidater til valget anmelde over for anmeldelsesmyndighederne, at de ønsker at deltage i valget. Partierne skal godkende kandidaterne over for de samme myndigheder ti dage før valget. Der skal senest være valg 17. juni.