Stort forsikringsselskab udsender tusindvis af falske rykkere

- Og skulle en eller to betale den her regning, så bliver pengene automatisk tilbageført, siger kommunikationschefen.

Tanja Frederiksen understreger, at ingen af kunderne kommer til at lide økonomisk last på grund af fejlen. Tryg gør allerede i den udsendte faktura opmærksom på, at kunder skal ignorere regninger, som allerede er betalt. Desuden bliver undrende kunder, som ringer til Tryg, allerede i en telefonsvarerbesked gjort opmærksom på fejlen.

- Det er super ærgerligt, og vi kan ikke andet end beklage over for de kunder, der har fået rykker, som de ikke skulle have haft, siger kommunikationschef i Tryg Tanja Frederiksen.

Fejl: 10.000 danskere har i januar med stor undren modtaget en regning fra forsikringsselskabet Tryg med en trussel om, at deres forsikring ophører. Danmarks største forsikringsselskab har nemlig udsendt falske fakturaer med et rykkergebyr på 100 kroner til en del af deres kunder i januar. Og hvis regningen ikke betales, ophører forsikringen, lyder beskeden i regningerne.

Får penge tilbage

Tryg har valgt ikke selv at opsøge kunderne, som ved en fejl har modtaget en regning. Og kunderne skal derfor selv ringe ind til selskabet for at finde ud af, at der er tale om en fejl.

- Det ville tage op til en uge, før et brev ender ude hos kunderne, da det skal godkendes hos flere parter, før det lander i postkassen hos folk. Vi vurderede, at det var hurtigst, hvis de få, der måttet reagere, fik det at vide på telefonsvarerbeskeden, eller når de taler med vores kundeservicemedarbejdere.

Men spilder man ikke kundernes tid på den måde?

- Nej, jeg tænker derimod, at kunder får det at vide som det første på telefonsvarerbeskeden, og at de derfor ikke skal stå i telefonkø for at få den melding, siger Tanja Frederiksen.

Hun fortæller, at kun en lille del af de 10.000 kunder har kontaktet Tryg på grund af tvivl om regningen. De kunder, som betaler den falske regning, får automatisk tilbageført pengene fra forsikringsselskabet.

Tryg har omkring tre millioner kunder på tværs af Norden.