Stort drama da forladt kutter skulle bjerges: Ild i motorrummet og besætning måtte reddes

Bjergningen af en forladt kutter ud for Esbjerg gik ikke helt efter planen søndag.

Kutteren var fredag blevet forladt, da besætningen blev reddet af en redningshelikopter, fordi kutteren tilsyneladende var begyndt at synke.

Men kutteren sank aldrig, og lørdag drev den rundt i Nordsøen ud for blandt andet Blåvandshuk.

Søndag forsøgte man at bjerge den rømmede kutter, og det sidste stykke ind til Esbjerg Havn skulle den sejle ved egen motorkraft.

- Det gik hverken værre eller bedre, end at der gik ild i motorrummet, og at de to besætningsmedlemmer ombord måtte reddes derfra via først en redningsbåd og derefter en redningshelikopter, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt.

De to besætningsmedlemmer, som også var en del af den oprindelige bemanding på i alt fem personer, blev efterfølgende kørt på sygehuset.

Selve båden er nu ubemandet og driver rundt i vandet med vind og vejr. Ved 19.30-tiden befandt den sig ifølge politiet umiddelbart vest for Fanø.

- I øjeblikket venter vi og ser, hvor den grundstøder, og så tager vi den derfra. Umiddelbart vurderes der ikke at være større risiko for forurening, siger Erik Lindholdt.