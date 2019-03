Stort brud på gasledning: Beboere skal holde sig inden døre

Vojens: Klokken cirka syv torsdag morgen, kom en entreprenør til at ramme en gasledningen i Vojens. Det betyder, at alt trafik er spærret i den østlige del af Vojens. Indsatslederen oplyser, at der formentlig først bliver åbnet op for gassen og trafikken igen omkring klokken 11 torsdag formiddag. Indtil da er beboerne blevet bedt om at opholde sig inden døre.

Gassen er voldsomt brandfarlig.