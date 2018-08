Stormen Johanne: Banedanmark aflyser flere tog

Banedanmark melder torsdag aften ud, at man af sikkerhedsmæssige årsager aflyser flere tog i fredagens morgentimer, imens togdriften vil være reduceret flere steder i Jylland.

Aflysninger

Udmeldingen fra Banedanmark ser nu sådan her ud.

Esbjerg - Struer: Ingen tog fra fredag morgen og frem til klokken 11.00.

Struer - Thisted: Ingen tog fra fredag morgen og frem til klokken 11.00.

Langå - Struer: Ingen tog mellem Viborg og Struer fredag morgen og frem til klokken 11.00. Der vil køre et tog i timen mellem Viborg og Aarhus Hovedbanegård.

Skanderborg - Skjern: Ingen tog mellem Herning og Skjern fra fredag morgen og frem til klokken 11.00.

Esbjerg - Tønder: Der vil køre et tog i timen.

Aalborg - Frederikshavn: Der er timedrift fredag morgen frem til klokken 8.00, derefter vil trafikken være indstillet ind til klokken 17.00.

Vejle - Struer: Ingen tog mellem Struer og Herning fra fredag morgen og til klokken 11.

Banedanmark oplyser også, at de er i gang med at opdatere rejseplanen, så passagererne har overblik over, hvordan deres rejse vil blive påvirket af stormen Johanne.