Bølgerne kommer til at gå højt og blæsten kommer til at rive i træer og buske. DMI har nemlig udsendt et stormvarsel med risiko for skybrud.

Det forventes at stormen Johanne vil ramme den jyske vestkyst i løbet af natten til fredag. Vindstødene af stormstyrke vil først komme fra syd og senere fra vest, lyder det fra DMI.

Blæsevejret vil være kraftigst mellem fredag morgen og fredag eftermiddag. Stormen vil brede sig op langs vestkysten fra Blåvand til Skagen.

DMI opfordrer til, at man får fastgjort løse genstande i haven som havemøbler, parasoller og trampoliner.

Allerede i aften vil man langs vestkysten opleve blæst og kraftige byger med mulighed for torden flere steder.

Stormen Johanne skyldes et lavtryk, som bevæger sig fra vestkysten og mod nord og øst i løbet af natten. Lavtrykket vil flere steder give torden og risiko for skybrud.

Fredag morgen vil den værste regn være passeret, men blæsevejret vil ikke have sluppet sit tag helt. Resten af fredagen vil nemlig være præget af en kraftig vind fra vest.