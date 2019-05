For første gang i dette årtusinde ser Socialdemokratiet ud til at blive det største parti i Syd- og Sønderjylland. Ifølge S-profiler skyldes det succes med partiets politik inden for blandt andet klima og velfærd. Ifølge politisk analytiker er det dog i lige så høj grad et resultat af borgerlige partiers nedtur, og partiet risikerer at skrue forventningerne hos vælgerne så meget op, at de bliver skuffede efter valget.