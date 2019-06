Storfusion mellem jyske energikæmper er godkendt

Det betyder blandt andet, at Eniigs fibernet åbnes for konkurrence fra mindst tre andre udbydere, så Eniigs fibernetkunder i Midt- og Nordjylland fremover kan vælge mellem flere tv- og bredbåndsudbydere.

Konkurrencerådet har således godkendt, at SE med hovedsæde i Esbjerg og Eniig med base i Silkeborg fusionerer til det fælles selskab, Norlys a.m.b.a. Godkendelsen kommer, efter at selskaberne har afgivet bindende tilsagn, der fjerner rådets konkurrencemæssige betænkeligheder.

Tilsagn

Som led i fusionskontrollen er der identificeret ni markeder, som fusionen får betydning for. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at fusionen uden tilsagn ville hæmme konkurrencen betydeligt på ét af de ni markeder, nemlig markedet for engrossalg af bredbåndsforbindelser via højhastighedsinfrastruktur i form af fibernet og kabel-tv-net. Det ville i praksis betyde, at konkurrencen om at levere tjenester på fibernettet, især tv og bredbånd, ville blive væsentligt begrænset, skriver Konkurrencerådet i en pressemeddelelse.

- De fusionerende virksomheder er til stede på markeder, hvor konkurrencen kunne være bedre. Konkurrenceloven giver Konkurrencerådet mulighed for at gribe ind over for fusioner, der forværrer konkurrencen, men som led i fusionskontrollen kan vi kun kræve, at virksomheder løser de konkurrenceproblemer, der er en følge af fusionen. Jeg noterer med tilfredshed, at det er lykkedes, siger formand for Konkurrencerådet Christian Schultz.

Desuden har styrelsen vurderet, at fusionen indebærer risiko for tarifstigning på markedet for distribution af el. Aktiviteten med distribution af el er dog reguleret ved lov og uden for Konkurrencerådets kompetenceområde, fremgår det af meddelelsen.