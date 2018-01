Store prisforskelle: Så meget betaler du for affald i din kommune

Der er stor forskel på, hvor meget syd- og sønderjyder betaler for at komme af med deres skrald. Priserne varierer helt op til 1407 kroner om året. Men det kommer ikke bag på affaldschef i Tønder Kommune, som mener, at særligt geografien spiller ind på de store prisforskelle.

- Jeg er ikke overrasket over, at vi ligger i toppen, men jeg er måske lidt overrasket over, at vi ligger nummer et. Det er jeg ked af over. Det ikke de førstepladser, vi går efter, siger han.

Affald: Affald er ikke bare affald, og i Syd- og Sønderjylland er der store forskelle på, hvor meget du betaler for at få hentet dit skrald. Det viser en gennemgang af priserne hos de syd- og sønderjyske kommuner.

Esbjerg kr. 1.825,00Haderslev kr. 1.886,49 Billund kr. 2.156,25 Vejen kr. 2.335,00 Sønderborg kr. 2.386,25 Varde kr. 2.661,00 Fanø kr. 3000,00 Aabenraa kr. 3.098,75 Kolding kr. 3.166,00 Tønder kr. 3.232,00 JydskeVestkysten har ringet til samtlige kommuner eller forsyningsselskaber i landsdelen. Priserne er opgjort af kommuner/forsyningsselskaberne ud fra et affaldsforbrug for en familie på fire i et almindeligt parcelhus. Priserne er ikke 100 procent sammenlignelige, da de indeholder forskellige størrelser affaldsbeholdere og forskellige serviceniveau fra kommune til kommune.

Markante forskelle

Med en pris på 3166 kroner om året for en husstand sniger den mere bytætte Kolding Kommune sig ind med den næstdyreste pris på affald i landsdelen. Men ifølge leder af Administration og Service i Renovation Lone Jensen er det svært at sammenligne løsningerne fra de forskellige kommuner, fordi der er et meget forskelligt serviceniveau.

- Vi har oprettet miljøstationer til pap, papir, flasker, dåser og lignende tæt på boligerne. Vi har fem bemandede genbrugspladser i kommunen, hvoraf fire har åbent 24 timer i døgnet. Derudover er vi ved at implementere en ny affaldsplan til 69 millioner, som blandt andet betyder en ny storskraldsordning og et nyt genbrugscenter. Det betyder selvfølgelig betyder nogle afskrivninger, men som i sidste ende kommer borgerne til gode, siger Lone Jensen.

I Esbjerg Kommune, hvor borgerne slipper med færrest penge for at komme af med deres affald, tilskrives den lave pris et godt samarbejde med entreprenøren og stordriftfordele for kommunen med landets femtestørste by. Og det glæder den nyvalgte udvalgsformand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen:

- Det kommer borgerne direkte til gode, at de ikke skal bruge så mange penge på at komme af med deres affald. Det er markante forskelle, så jeg kun glæde mig over, at vi er billigst, siger han.