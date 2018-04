Store forskelle på udrykningstider: Syd- og sønderjyder må vente mere end 12 minutter på politiet

Sydøstjyllands- og Syd- og Sønderjyllands Politi er blevet hurtigere til at rykke ud, når borgerne ringer 1-1-2. Tiderne varierer dog meget alt efter, hvad opkaldet drejer sig om, men det er ikke et spørgsmål om prioritering, lyder det fra politiinspektør.

Responstid: Fem minutter. Så stor er forskellen i responstiden hos Syd- og Sønderjyllands Politi, alt efter om opkaldet til 1-1-2 drejer sig om røveri eller spirituskørsel. Hvor patruljebilen ved førstnævnte i gennemsnit ankommer efter syv minutter og 52 sekunder, tager det 12 minutter og 56 sekunder, hvis der skal rykkes ud til en bilist med for meget alkohol i blodet. Hos Syd- og Sønderjyllands Politi afviser man, at tiderne er et udtryk for, at de indkomne opkald ikke prioriteres ens. - Forskellen er ikke et udtryk for en forskellig prioritering, men derimod andre forhold - ikke mindst om der er en ledig patrulje inden for kort køreafstand, lyder forklaringen fra politiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Tage Jehn.

Politiets responstider på landsplan i 2017 1. Østjyllands Politi: 7 minutter og 45 sekunder.2. Sydøstjyllands Politi: 7 minutter og 52 sekunder.3. Københavns Vestegns Politi: 8 minutter og 18 sekunder.4. Bornholms Politi: 9 minutter og 30 sekunder.5. Fyns Politi: 9 minutter og 32 sekunder.6. Nordjyllands Politi: 9 minutter og 55 sekunder.7. Midt- og Vestjyllands Politi: 10 minutter og 24 sekunder.8. Nordsjællands Politi: 10 minutter og 36 sekunder.9. Syd- og Sønderjyllands Politi: 10 minutter og 37 sekunder10. Midt- og Vestsjællands Politi: 10 minutter og 39 sekunder.11. Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi: 12 minutter og 36 sekunder. I gennemsnit for hele landet: 9 minutter og 45 sekunder.

Hurtigere mod sydøst Hos Sydøstjyllands Politi, der blandt andet dækker kommunerne Kolding og Billund, varierer responstiderne ligeledes, men kredsen er generelt hurtigere fremme end de syd- og sønderjyske kollegaer. Her kan man i gennemsnit forvente en patruljebil hurtigst efter fem minutter og 31 sekunder, hvis det drejer sig om røveri. Til gengæld må man vente ni minutter og fem sekunder, hvis opkaldet omhandler husspektakler. - Når det drejer sig om spirituskørsel, kommer anmeldelsen ofte fra en person, der er i bevægelse, og hvor ankomststedet derfor kan variere. I sådanne tilfælde kan det godt tage lidt længere tid at få en patruljevogn ud på stedet, siger politiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, Morten Anker Jensen, der ikke kan komme med et bud på, hvorfor det tager længere tid for patruljerne at komme ud til husspektakler.