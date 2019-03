Storbondes overskud daler betragteligt

Landmand Martin Lund Madsen, som sidste år spærrede Skovgårdsvej i Vejen, har netop afleveret et regnskab for sin landbrugskoncern, der viser et beskedent overskud sammenlignet med året forinden.

Landbrug: Storbonden Martin Lund Madsens landbrugskoncern MLM Group fik et betydeligt mindre overskud i 2018 sammenlignet med året før. 5,5 millioner kroner lyder overskuddet på i 2018. Et betydeligt fald i forhold til 2017, hvor koncernen præsenterede et overskud på 22,9 millioner kroner.

Strid om spærret vej

Martin Lund Madsen er en af landets største svinebønder, men er nok mest kendt i offentligheden for at være hovedperson i striden om den spærrede Skovgårdsvej i Vejen. Martin Lund Madsen spærrede 22. oktober vejen, fordi han i Højesteret har fået medhold i, at ekspropriationen af en del af hans jord til vejen er ulovlig.

Vejen Kommune har nu valgt at igangsætte en ny ekspropriationsproces, og det har fået landmanden til at rejse kraftig kritik af kommunen og borgmester Egon Fræhr (V), ligesom det har fået ham til at stævne både kommunen og Banedanmark. Senest har Vejdirektoratet besluttet at sætte ekspropriationen i stå, da det er usikkert, på hvilket grundlag dele af Skovgårdsvej er blevet eksproprieret.