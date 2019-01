Storbonde rystet over kommunens millionforbrug i vejstrid: Vej forbliver lukket

Martin Lund Madsen afviser, at det er hans modvilje, der bærer skylden for forbrug af skattemillioner til advokathjælp i vejstrid. Mødereferat fra 2013 afslører, at han allerede dengang krævede, at kommunen købte hele ejendommen. Martin Lund Madsen afviser, at det er et udtryk for, at han uanset højesterets afgørelse, ville føre sager mod kommunen.