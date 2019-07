Stor vækst i Billund Lufthavn trods øget miljøfokus

I valgkampen var klima et stort tema, men der er stadig flere, som vælger at tage flyet, når der skal rejses. I Billund Lufthavn har man oplevet en stor vækst i antallet af passagerer, og derfor står et nyt multihus klar til efteråret, som skal geare lufthavnen til flere passagerer.

- Vi kan godt mærke, at der er flere, som flyver herfra, og derfor udbygger vi. Men vi har også fulgt klimadebatten tæt for at se på, hvad vi selv kan gøre, og det er eksempelvis, at vi bliver CO2-neutrale i 2020. Det gælder dog kun selve lufthavnen, men jeg ved også, at mange af vores kunder, som er flyselskaberne, arbejder hårdt på at blive mere grønne, siger han.

I 2018 rejste over 3,5 millioner passagerer gennem Billund Lufthavn, og tallene for i år viser indtil videre, at der er kurs mod et nyt år med fremgang. Derfor står der efter planen en ny tilbygning på 6500 kvadratmeter klar i løbet af efteråret. Det skal geare lufthavnen til at kunne klare helt op til syv millioner passagerer om året.

- Forklaringen på vores vækst ligger blandt andet i, at hvis man tager en god, gammeldags passer og slår en ring rundt om Billund, så bor der rigtig mange mennesker inden for halvanden times køreafstand. Det må man sige er noget, som både flyselskaber og passagerer har fundet ud af, siger Jan Hessellund, der er direktør for Billund Lufthavn.

Ferie: Selvom der den senere tid har været stort fokus på miljøet, så vælger stadig flere danskere at sætte sig ind i flyveren, når der skal rejses. Det har de især mærket i Billund Lufthavn, hvor man ni år i træk har formået at vækste i antallet af passagerer, ligesom der kommer stadig flere ruter til lufthavnen.

I 2018 var der 53.583 starter og landinger i Billund Lufthavn. 3.506.209 passagerer rejste gennem Billund Lufthavn i 2018. Privat luftfart står i dag for omkring to procent af det globale udslip af drivhusgasser.

Forbrugere kan gøre noget

Hos Concito, der er en grøn tænketank, ser man med bekymring på, at der er flere, som vælger at rejse med flyveren.

- Der er en kæmpe efterspørgsel på at komme ud at rejse med fly både i Danmark og på verdensplan. Det er på sigt en stor udfordring for vores klima, siger Henrik Gudmundsson, der er seniorrådgiver hos den grønne tænketank Concito.

Han peger på, at man som forbruger har flere muligheder for at gøre ting, der kan minimere ens egen udledning af CO2.

- Først og fremmest kan man spørge sig selv, om det er så vigtigt at tage på de lange flyrejser og måske genopdage Europa i stedet. For så har man muligheden for at anvende mere klimavenlige transportformer som tog, bil eller bus, siger han.

Hvis man fortsat ønsker at rejse langt væk med fly, så er der også råd for det.

- Man kan tænke over, hvilket flyselskab, man vælger. Nogle selskaber har nye, energieffektive fly, som er væsentligt mere energieffektive end gamle modeller, siger han.

Seniorrådgiveren mener, at der fra politisk side er brug for at satse på forskning, hvis man ønsker at belaste miljøet i mindre grad.

- Der er behov for at forske i bæredygtige brændstoftyper, for elektriske fly har lange udsigter. En måde at finansiere det på kunne være via afgifter på flyvningen, som er helt fritaget for afgifter i dag, siger han.