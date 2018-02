Stor stigning: Langt flere tricktyve hærger Syd- og Sønderjylland

Antallet af tricktyverier i landsdelen er steget markant fra 2016 til 2017. Politiet arbejder sammen med kommunerne om at nedbringe antallet, men samarbejdet kan blive bedre, erkender specialkonsulent for det præventive arbejde i Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Det er særdeles relevant, at vi får fulgt op på de her sager, så det kan forebygges. Så længe vi har nogen, der udsættes for det her, så er det et problem, siger han.

I mange af tilfældene banker tyvene på hos ældre beboere, hvor de udgiver sig for at være hjemmehjælpere og snyder sig ind for at stjæle smykker eller kontanter. Gerningsmændene beskrives ofte som østeuropæiske af udseende.

I 2017 modtog politiet 75 anmeldelser om tricktyverier i private hjem. I 2016 var tallet kun 27, og det betyder, at antallet af anmeldelser er steget med 178 procent på bare et år.

Stigning: Flere gange i løbet af årets to første måneder har Syd- og Sønderjyllands Politi udsendt advarsler gennem lokale medier om, at tricktyve er på spil i landsdelen.

Samarbejde kan blive bedre

Det Kriminalpræventive Råd udarbejdede i 2012 en rapport, der beskrev, hvor vigtigt det er, at politiet samarbejder med kommunerne for at undgå tricktyverier. Rapportens forfattere råder politiet til at kontakte kommunerne, når der sker tricktyverier, for så kan de via hjemmehjælperne advare de ældre om risikoen. Selvom politiet har taget rapportens anbefalinger til sig, så kan partnerskabet med kommunerne forbedres, erkender Christian Østergård.

- Samarbejdet går sådan, at der er nogle kommuner, der mangler at byde ind. Det skal lige genopfriskes, hvad det er, vi egentlig gør her, for rapportens anbefalinger skal følges, siger specialkonsulenten, der dog understreger, at en del kommuner faktisk har prioriteret at oplyse de ældre om, hvordan de kan undgå at blive udsat for tricktyverier.

Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Karina Adsbøl skrev i sidste uge et debatindlæg til jv.dk, hvor hun giver udtryk for sin bekymring for stigningen.

- Jeg synes, det er skræmmende, at man går efter de ældre i det her omfang, siger hun til avisen og efterlyser flere udvisningsdomme til kriminelle udlændinge.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer både hjemmehjælpere og pårørende til at snakke med de ældre om, hvordan de kan undgå at blive udsat for tricktyverier.