Stor kritik: Syddanske politikere vil bremse tolkelov

Et bredt politisk flertal bakker op om kritisk høringssvar, der peger på en hel række problemer i regeringens forslag om at indføre et gebyr på tolkebistand til udlændinge. Kun DF bakker op om forslaget, der fremadrettet vil sikre regionen en årlig besparelse på 0,5 millioner kroner.

Kritik: Det bliver dyrere for sundhedsvæsenet og dårligere for patienterne, hvis regeringen og Dansk Folkeparti får held med at indføre et gebyr for tolkebistand i sundhedsvæsenet.

Sådan lyder kritikken fra Region Syddanmark og et flertal af de syddanske regionsrådspolitikere i regionens forretningsudvalg, efter regeringen og Dansk Folkepartis er blevet enige om et forslag om at indføre fuld egenbetaling for tolkehjælp til udlændinge.

Lovforslaget er et resultat af finanslovsaftalen for 2018 og vil betyde, at udlændinge, der har været i Danmark i mere end tre år, i fremtiden selv skal betale regningen, hvis de har brug for tolkehjælp i sundhedsvæsenet. Men det møder nu stor kritik fra de syddanske politikere, der bakker op om et kritisk høringssvar fra Region Syddanmark.

- Det giver nogle bekymringer i forhold til lighed i sundhed. Dels om folk vælger at undlade at opsøge sundhedsvæsenet, fordi de ved, de skal betale en tolk. Det kan også være situationer, hvor patienter fravælger en tolk og lader som om, de kan klare sig uden og derved får stillet forkert diagnose eller ikke forstår, hvordan behandlingen skal forløbe, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

I sidste uge besluttede alle partier på nær Dansk Folkeparti i regionens forretningsudvalg at godkende et høringssvar fra regionens administration, der peger på en helt tække kritikpunkter i det nye lovforslag. Blandt andet frygter regionen, at patienter med behov for tolkehjælp vil undlade at søge lægehjælp, og at den mangelfulde tolkning kan besværliggøre eller forhindre sundhedspersonalets arbejde.

- I forhold til vores opgave med at levere den bedst mulige sundhed er det her ikke godt, siger Stephanie Lose.