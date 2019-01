Stor interesse for Molly: Indehaver af dyreinternat fik sms'er om natten

- Jeg tror, at Mollys historie går dybt ind i folks hjerter, og mange derfor tænker, at de må redde hende, siger Gitte Visbech, der kalder Molly en lille, yndig prinsessehund.

- Der er stor interesse for lille Molly. Der har allerede været mange henvendelser, men jeg tror, at der sidder mindst lige så mange - hvis ikke dobbelt så mange - derude, der er parate til at adoptere hende. Men de ved godt, at vi først har åbent på mandag, siger Gitte Visbech, indehaver af Søndergård Hunde- og Kattepension ved Kolding.

Molly blev født den 1. juni 2016. Hun er en dansk svensk gårdhund-blanding.I marts 2018 blev Molly formidlet ud til sin nye ejer, men efter få timer løb hun væk.Først ti måneder senere - i januar 2019 - blev Molly fundet og indfanget ved Horsens.Molly er hos Gitte Visbech, der ejer dyrepensionatet Søndergård Hunde- og Kattepension ved Kolding, indtil hun kan få en ny familie.Dyreinternatet fungerer som en lokalafdeling for Dyreværnet.Fra mandag den 28. januar kan man kontakte Gitte Visbech i telefontiden mellem klokken 9.30 - 12.00, hvis man er interesseret i at blive Mollys nye familie.Man kan læse mere om Molly her: https://dyrevaernet.dk/

Den helt rigtige familie

Gitte Visbech vil gerne finde en familie, der har ro og tid til Molly.

- Det må gerne være en familie med større børn, men det skal være nogen, der er vant til at have hund. Det kunne også være et par, for eksempel aktive pensionister, som ikke er alt for højt oppe i årene, siger hun.

Selvom der har været mange henvendelser, vil Gitte Visbech kun have omkring fem - ti familier ud og hilse på Molly.

- Vi skal ikke have 100 familier herud og besøge hende, for så bliver både vi og Molly forvirrede. Der er ingen grund til, at mange kommer og bliver kede af det, fordi de måske ikke bliver valgt, siger hun.

Gitte Visbech inviterer familier ud på besøg på baggrund af et telefoninterview, og hun er ikke i tvivl om, at Mollys nye hjem findes - også selvom hun først besvarer opkald, mails og sms'er fra interesserede i telefontiden mandag.

- Det er helt sikkert, at vi finder den perfekte familie til Molly, siger hun.