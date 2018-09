Fyringer: Først blev statslige arbejdspladser flyttet fra København til Sønderjylland, og nu er de samme arbejdspladser i fare for at blive nedlagt. Landbrugsstyrelsen, der i 2016 åbnede en ny stor afdeling i Augustenborg, står over for en fyringsrunde. Styrelsen skal i efteråret afskedige 60-70 medarbejdere på tværs af styrelsen på grund af faldende bevillinger, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse. Det svarer til cirka hver tyvende medarbejder.

Dermed er de 392 arbejdspladser, som i 2016 blev annonceret flyttet til det sønderjyske, nu også i fare for at blive nedlagt. Landbrugsstyrelsen oplyser nemlig til JydskeVestkysten, at det endnu ikke er besluttet, hvem der skal fyres, men at fyringsrunden vil ramme bredt over hele organisationen. 376 af arbejdspladserne blev flyttet til Augustenborg, mens 16 arbejdspladser blev rykket til styrelsens allerede eksisterende afdeling i Tønder.