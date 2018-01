Stofa skifter direktør

Efter tre år som topchef stopper Ole Fruekilde i tv- og internetselskabet Stofa, der blev opkøbt af den syd- og sønderjyske energikoncern SE. Han afløses af Sune Nabe Frederiksen, mens Ole Fruekilde er sat i spidsen for et nyt strategisk projekt i netop SE-koncernen.

SE: Sune Nabe Frederiksen er ny direktør i tv- og internetselskabet Stofa, der blev opkøbt og ejes af den syd- og sønderjyske energikoncern SE.

Den nye direktør afløser Ole Fruekilde, der har stået i spidsen for Stofa de seneste tre år, men nu i stedet skal lede et vigtigt strategisk projekt for SE, fortæller energikoncernen i en udsendt pressemeddelelse.

SE holder kortene omkring det nye strategiske projekt helt tæt til kroppen, og koncernens kommunikationsafdeling ønsker ikke at uddybe, hvad den tidligere Stofa-direktør skal arbejde med i SE-regi. Til nichemediet IT-Watch løfter han dog selv lidt af sløret og fastslår, at det er hans eget valgt at stoppe i Stofa:

- Det er helt mit eget valg. Jeg ville gerne stoppe, og så passer det perfekt med, at SE samler sin satsningen indenfor telekommunikation i en integreret organisation. Man samler brands under en organisatorisk ledelse. Det passer godt med, at jeg gerne ville prøve noget nyt og finde min næste ledelsesudfordring, siger han til IT-Watch og tilføjer:

- SE kigger lige nu på et større strategisk projekt, hvad man skal indenfor dette område efter købet af Stofa, som man købte for nogle år siden. Det rådgiver jeg indenfor, men jeg kan ikke sige noget, for jeg har skrevet en fortrolighedserklæring.