Dermed ser det ud til, at den 28-årige folketingspolitiker, der er valgt i Aabenraa, forlader Folketinget til fordel for Bruxelles.

Støttede Vistisen

Peter Kofod overhaler dermed partiets nuværende gruppeformand i Bruxelles, Anders Vistisen, som netop Kofod ellers forsvarede i avisen Danmark tidligere på året. Her truede Vistisen med at forlade politik, hvis han ikke blev spidskandidat, og det fik Kofod til blandt andet at sige:

- Anders Vistisen er en oplagt spidskandidat. Han er superdygtig og kompetent. Det så vi, da vi andre sad ovre på Christiansborg og ikke anede vores levende råd, den dag sagen om Meld og Feld raslede ned om hovederne på os. Det var partikrise med orkanstyrke, men Anders Vistisen tog opgaven på sig og kom partiet til undsætning. Det skal han ikke straffes for, det skal han belønnes for. Det vil være helt tosset at udvise ham.

ifølge det politiske medie Altingets oplysninger står den rebelske Vistisen til at blive nummer to på listen. Det er dog stadig uklart, om Vistisen vil acceptere denne model.

Der skal være valg til europaparlamentet 26. maj.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Peter Kofod.