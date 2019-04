Støjramte kampfly-naboer får først svar om erstatning efter sommer

Forsvarsministeriet forventer først efter sommerferien at kunne præsentere en kompensationsmodel for de støjramte borgere ved Flyvestation Skrydstrup. Borgerne var ellers blevet lovet et svar i december på både støjmålinger og mulighederne for kompensation.

Kampfly: Når naboerne til Flyvestation Skrydstrup torsdag aften bliver præsenteret for de længe ventede støjberegninger for de kommende F-35-kampfly, må de se langt efter svar på, om de bliver kompenseret for støjen fra de udskældte kampfly. Forsvarsministeriet er nemlig først lige begyndt at se på en kompensationsmodel for borgerne i området, og derfor kan borgere nær flyvestationen først efter sommer forvente at få svar på, om de skal opkøbes eller støjsikres. Det fortæller koncenstyringsdirektør i Forsvarsministeriet Per Pugholm Olsen.

- Der var ikke noget, jeg hellere ville end at præsentere en kompensationsmodel. Men vi har ikke været gennem den proces endnu og har ikke noget at fremlægge. Det arbejde tager nogle måneder at færdiggøre, og derfor er det mest realistisk, at vi fremlægger det efter sommerferien, siger han.

Torsdag aften afholder Forsvarsministeriet et borgermøde i Vojenshallerne for borgerne omkring Flyvestation Skrydstrup. Her vil de endelige støjberegninger for de kommende F-35-kampfly blive præsenteret efter et langvarigt og turbulent forløb. I december 2017 kom det frem, at Forsvarsministeriet i to år havde tilbageholdt en rapport, der viser, at flyene vil overskride støjgrænsen. Det fik ministeriet til at lave nye støjberegninger.

Men naboerne til flyvestationen har flere gange måttet se forgæves efter støjberegningerne, som flere gange er blevet udskudt. Senest skulle tallene have været klar til et borgermøde i december, men først i denne uge er beregningerne blevet endeligt godkendt.