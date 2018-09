Støjramte borgere kræver skattebetalt advokathjælp i kampfly-sag

Under et borgermøde i marts offentliggjorde Forsvaret, at man vil flytte det kommende F-35-kompleks for at nedsætte støjgenerne for naboerne til flyvestationen. Men borgerne er fortsat bekymrede for støj, og de kræver derfor nu skattebetalt advokathjælp. Arkivfoto: Claus Thorsted

Borgere nær flyvestationen i Skrydstrup kræver gratis advokathjælp i forbindelse med sagen om støj fra nye kampfly. Den skattebetalte advokathjælp vil dog kræve lovændring, vurderer ekspert.

Opråb: Sagen om de nye og mere støjende kampfly er så kompliceret, at borgerne nær flyvestationen i Skrydstrup bør tilbydes advokathjælp på skatteydernes regning. Det mener foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer, som er en samling af borgere nær flyvestationen, der frygter for de fremtidige støjgener fra Forsvarets nye F-35 kampfly. - Det er ved at være en meget kompleks sag, hvor vi har svært ved at gennemskue, hvad der sker. Så for at beskytte beboerne, bør folk have nogen at sparre med, siger formanden for foreningen, Per Brommann. Foreningen begrunder blandt andet ønsket med, at Forsvaret gennem flere år har tilbageholdt oplysninger om støjgenerne. Et forhold, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har erkendt. Samtidig mener Per Brommann at hele sagen om de omdiskuterede kampfly er så kompliceret, at det ikke kan sidestilles med støjgenerede naboer til eksempelvis motorvejsprojekter. - En ganske almindelig borger har ikke en kinamands chance. Vi i foreningen har også svært ved at finde ud af, hvad der er op og ned på sagen, siger han.

Nye kamplfy 9. juni 2016 blev der indgået en bred politisk aftale om at købe 27 F-35-kampfly, der skal erstatte de nuværende F-16-fly. Prisen for flyene er i alt 66,1 milliarder kroner.

De første fly skulle ankomme til Skrydstrup i 2022, men det blev udsat et år, da man flyttede F-35-anlægget for at mindske terminalstøjen. Projektet blev samtidig 260 millioner kroner dyrere.

Vil ikke køres over Til et borgermøde i juni blev det besluttet, at ingen skal eksproprieres i forbindelse med de nye kampfly. Det vil sige, at staten ikke vil tvinge sig adgang til folks huse og grunde mod en kompensation. I stedet kan en del naboer forvente kompensation og tilskud til støjsikring, når de nye og mere støjende kampfly skal flyve fra Skrydstrup. Samtidig har Forsvaret tidligere besluttet at flytte det kommende F-35 kompleks længere væk fra byen. Det skabte glæde hos de bekymrede naboer, men frygten for støjen er ikke forstummet. Tilbage står nemlig et stort ubesvaret spørgsmål om, hvor meget flyene kommer til at larme og genere flyvestationens naboer, og hvor meget naboerne kan forvente at få i kompensation for støjgenerne. - Advokathjælpen skal sikre, at dem som skal opkøbes, står stærkest og får mest muligt ud af den her sag. Det skal sikre, at de ikke bliver kørt over, siger Per Brommann.

En bekostelig affære Naboernes krav er inspireret af lignende forhold i Norge, hvor staten har tilbudt borgere 25 timers gratis advokathjælp, hvis de får opkøbt deres grund. Men det vil være et brud med hidtidig praksis og kræve en lovændring, hvis den danske stat skulle gøre noget lignende, mener professor i miljøret på Københavns Universitet Peter Pagh. Han peger på, at borgere nu kan rejse en sag for en taksationskommission, der vil afgøre, om borgerne har ret i, at staten vil betale en for lav pris for ejendommen. - Her vil man så kunne få dækket udgifter til nødvendig advokatbistand og teknisk hjælp. Men det vil ikke være sådan, at man kan få en advokat betalt, allerede før staten har taget stilling til, hvilken pris staten vil betale for overtagelse af ejendommen, siger Peter Pagh til Jyllands-Posten. Derfor mener han, at politikerne og staten skal tænke sig rigtig grundigt om, hvis der skal ydes retshjælp allerede inden, der bliver truffet en beslutning om, hvorvidt støjplagede ejendomme skal opkøbes. - Grundloven forhindrer det ikke. Men jeg siger, at det kan gå hen og blive en meget bekostelig affære for staten, medmindre en sådan særordning begrundes i særlige forsvarspolitiske hensyn, siger han til avisen.