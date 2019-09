Støjramte borgere får snart besked om erstatning: Ministerium laver nabo-hotline

Forsvarsministeriet forventer inden udgangen af oktober at sende breve med afgørelser om erstatning ud til naboer til F-35-kampfly. I den forbindelse laver ministeriet en hotline og et kontor i Sønderjylland, hvor de støjramte naboer kan få besvaret spørgsmål.

- Fordi der er så meget teknisk i det her, har jeg besluttet, at der skal laves en hotline, som folk kan ringe til, hvis de ikke forstår det hele i brevet. For det er en smule snørklet, når man skal lave så komplicerede og avancerede modeller. Men vi åbner også et kontor i dagene efter i lokalområdet, hvor man kan gå hen og tale med fagmedarbejdere, der kan hjælpe med en afklaring, siger ministeren og fortsætter:

Kampfly: En række borgere får inden udgangen af oktober besked om, hvilken kompensation de får, når F-35-kampflyene fra 2023 kommer til Skrydstrup. Men når brevene kommer, er det ikke sikkert, at det er sådan ligetil at gennemskue situationen for den enkelte borger. Derfor opretter Forsvarsministeriet til lejligheden en telefon-hotline og et kontor i Sønderjylland, hvor berørte borgere kan få forklaret, hvordan lige præcis deres situation er, når de nye kampfly kommer til Sønderjylland. Det fortæller forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Egentlig skulle Forsvarsministeriet have præsenteret en kompensationsmodel allerede i december 2018, men siden er modellen for en erstatning blevet udskudt flere gange. I april præsenterede Forsvarsministeriet de længe ventede støjberegninger, der viser, at 895 boliger vil blive ramt af mere støj end tilladt, når de nye kampfly kommer til det sønderjyske.

Trine Bramsen har tidligere fortalt, at hun inden udgangen af oktober vil fremlægge en endelig kompensationsmodel. Hun vil ikke komme nærmere ind på, hvornår brevene forventes at blive sendt til de berørte borgere, men fortæller, at det "ikke er en let opgave" at færdiggøre kompensationsmodellen.

Juridisk afklaring

Formanden for foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer, Agnes Rosenlund, kalder det en god ide, at Forsvarsministeriet oprettet et kontor og en telefon-hotline, så berørte borgere kan få besvaret relevante spørgsmål. Hun er dog mere kritisk over for, at det kun er Forsvarsministeriets egne folk, der sidder klar til at hjælpe.

- Man kunne godt forestille sig, at nogen kunne få brug for en uvildig bisidder i den situation til at forklare, hvordan man skal forstå brevet, siger Agnes Rosenlund, der mener, at der burde sidde uvildige rådgivere klar, som kunne klæde borgerne på i forhold til deres rettigheder over for staten.

Trine Bramsen afviser, at der er behov for rådgivere.

- Hotlinen er til at afklare, hvad det er for en aftale. Men når vi kommer med en aftale, er den selvfølgelig juridisk. Jeg er meget optaget af, at det bliver så rimeligt som mulig, siger hun.