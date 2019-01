Støjbergs håndtyk får lunken modtagelse af V-borgmestre: Vi overholder loven, men...

Ikke alle borgmestre i Syd- og Sønderjylland tager lige godt imod den lov, der dikterer, at udlændinge nu skal give hånd for at blive danske statsborgere. Det bliver kommunernes opgave at afvikle de såkaldte grundlovsceremonier, men flere borgmestre føler sig stadig uforberedte.

Håndtryk: Mens nogle syd- og sønderjyske borgmestre raser mod håndtryksloven med ord som "overmagt" og "symbolpolitik", nøjes andre med at konstatere, at man må overholde loven, som den er vedtaget. I torsdags var udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vært for den første grundlovsceremoni, hvor udlændinge ifølge en ny lov skal give hånd for at få godkendt deres ansøgning om at blive danske statsborgere. Fra andet halvår af 2019 bliver det kommunernes opgave at afvikle ceremonierne mindst to gange om året. Loven om håndtryk får en lunken modtagelse blandt de syd- og sønderjyske Venstre-borgmestre. Særligt får kravet om håndtryk en hård medfart af Aabenraas borgmester Thomas Andresen (V). - Jeg synes, det er at vise overmagt, at mennesker med den ene hånd skal tage imod statsborgerskab og med den anden hånd skal gå imod deres overbevisning. Vi har aldrig siden slutningen af anden verdenskrig forlangt symbolikker af mindretal, siger han.

Det siger loven om håndtryksceremonien Kommuner skal mindst to gange om året afvikle den såkaldte grundlovsceremoni.

Her skal den, der ansøger om statsborgerskab, udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for den myndighedsrepræsentant, der er til stede.

Det gøres ifølge loven blandt andet gennem et obligatorisk håndtryk.

Håndtrykket skal udveksles "håndflade mod håndflade". Man må således ikke have handsker på.

En kommune skal angive det på en erklæring, hvis en ansøger nægter at give hånd.

Hvis en kommune nægter at afkræve håndtryk fra en ansøger, risikerer kommunen tvangsbøder.

Falsk tryghed Thomas Andresen mener ikke, at et håndtryk nødvendigvis er et udtryk for, at udlændinge vil Danmark. - Det giver en falsk tryghed. Jeg tænker, at de som søger vores gæstfrihed, fordi de vil os det ondt, bider håndtrykket i sig, siger han. Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V) har tidligere slået fast, at han ikke går ind går ind for håndtryk. Det holder han fast i, men tager loven til efterretning. - Jeg mener absolut ikke, at det at give hånd er lig med, at man kan blive statsborger eller ej. Nu er det vedtaget, og det er vores pligt at følge landets love, om vi kan lide det eller ej, siger han. Samme melding kommer fra Haderslevs borgmester H.P Geil (V). - Det er at lovgive langt ned i detaljen. Jeg kender ikke til andre steder, hvor man skriver, hvordan man skal byde folk velkommen. Men når man vedtager en lov, så skal man følge det, og det kan man så grine af, siger han.

Regner ikke med problemer Flere borgmestre tror ikke, at de nogensinde kommer til at stå i en situation, hvor ansøgerne nægter at give hånd. - Jeg har aldrig oplevet det, og vi har mange muslimer her, lyder det eksempelvis fra Vejens borgmester Egon Fræhr (V). Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) er overbevist om, at man finder en fredelig løsning på de fleste situationer, selvom han ikke ønsker at forholde sig til, hvordan han vil håndtere en situation, hvor en ansøger nægter at give hånd. Landsdelens to eneste borgmestre, der ikke er medlem af Venstre - Fanøs Sofie Valbjørn (Å) og Sønderborgs Erik Lauritzen (S) - mener ikke, at håndtryk hører hjemme i loven. - Rent politisk synes jeg, at det er symbolpolitik. Det er at gøre et stort nummer ud af noget, som ikke er en stor problemstilling, siger Sofie Valbjørn, mens Lauritzen kalder det "fuldstændig vanvittigt" at stille krav om håndtryk.

Tvivl om reglerne Flere af landsdelens borgmestre er stadig i tvivl om, hvordan ceremonierne rent praktisk skal forløbe. Vardes borgmester Erik Buhl har henvendt sig til KL for at få afklaret, hvad der egentlig forventes af kommunerne. Ligeledes er H.P Geil i tvivl om, i hvor høj grad der stilles krav til håndtrykkets karakter. - Hvad betyder det rent praktisk at give et håndtryk? Skal man se hinanden i øjnene? Gælder både knogleknuseren og den døde sild?, siger han og fortsætter: - Og hvad hvis de ikke vil give hånd? Skal jeg så udvise dem på stedet, eller hvad er kommunens beføjelser? Ifølge lovteksten skal håndtrykket forgå uden handsker, og kommunerne skal notere det på en erklæring, hvis en ansøger nægter at give hånd.

Danske værdier Udlændinge- og integrationsministeriet skriver i en mail til JydskeVestkysten, at det ikke er muligt at få en kommentar fra Inger Støjberg. Ministeren har flere gange understreget, at håndtrykket er vigtigt for at markere, at danske statsborgere respekterer danske værdier. - Vi ser nogle mennesker i Danmark, der ikke vil give hånd - for eksempel mænd, der ikke vil give hånd til kvinder. Så hvis man ikke vil give hånd, så er det, fordi man ikke har taget hele fundamentet omkring ligestilling til sig, sagde Inger Støjberg til Ritzau i forbindelse med ceremonien i sidste uge, hvor ni udlændinge blev danske statsborgere.