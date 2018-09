Støjberg om partifælles Nazi-hentydning: Det er forkert og historieløst

Det er forkert og historieløst at hentyde til nazisme i Venstre på grund af holdningen om, at udlændinge skal trykke hånd for at opnå dansk statsborgerskab. Det mener udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V). Nazi-hentydningen kommer fra partifællen Merete Due Paarup, der i et Facebook-opslag tager afstand fra sit eget partis holdning.

Reaktion: Det falder ikke i god jord hos udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) at blive sammenlignet med nazister. Sammenligningen kommer fra et Facebook-opslag fra ministerens partifælle i Venstre Merete Due Paarup, der er byrådsmedlem i Kolding Kommune.

- Det er særdeles overraskende, at man prøver at kæde mig sammen med nazister. Det må jeg bare sige. Det er så, så forkert. Og det er så historieløst, som det overhovedet kan være, siger Inger Støjberg som reaktion på opslaget.

I Facebook-opslaget tager byrådsmedlemmet afstand til sit eget partis holdning om, at udlændinge skal trykke hånd for at opnå dansk statsborgerskab. Mod slutningen skriver hun at ''en positiv bivirkning ved, at du tager et meget langt og fast håndtryk i dem, der vil tvangshåndtrykke, er, at så kan de da i det mindste ikke løfte hånden til en hilsen, der er værre...''.

Over for JydskeVestkysten har Merete Due Paarup forklaret, at hun bevidst undgik at skrive ''heile'', men at det er billeder af dette, hun får, når Venstre er med til at lave regler som den om tvunget håndtryk.

- Det er selvfølgelig overraskende, at et Venstre-medlem skriver det. Man er velkommen til at prøve at latterliggøre de her ting. Jeg synes ikke, at det er spor sjovt, siger Inger Støjberg.