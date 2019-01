Status efter tre år: Sundt for styrelse at flytte til Augustenborg

Esben Hansen flyttede med fra København til Augustenborg. Han har været med til at starte et fodboldhold blandt sine kollegaer, der mødes en gang om ugen og træner. Foto: Claus Thorsted

Det er næsten tre år siden, at de første medarbejdere fra Landbrugsstyrelsen flyttede ind omkring slottet i Augustenborg. Det var en del af den første runde med udflytning af statslige arbejdspladser. Det har givet en masse udfordringer, når næsten alle startede som nye, men det har også givet mulighed for at sætte sit helt eget præg.

Status: Indvendigt ser det ikke umiddelbart ud, som om Augustenborg Slot er klar til, at der henover weekenden flytter over 300 medarbejdere ind i de nyrenoverede lokaler. Det var billedet, da JydskeVestkysten tirsdag besøgte det tidligere hertugslot og psykiatriske hospital, som fra mandag skal danne rammerne for de statslige arbejdspladser fra Landbrugsstyrelsen, der siden 2016 er kommet til byen. Godt nok er væggene så nymalet, at man stadig kan lugte malingen og håndværkerne i gang med både stiger og støvsugere, men udover prøvelokalet og vicedirektørens kontor mangler der endnu møbler i de fleste rum. Desuden er der stadig spor af både malertape og støv på gulvet. Thomas Jensen arbejder som sagsbehandler i arealtilskud i staldbygningerne ved siden af slottet. Hans afdeling er en af dem, der flytter ind på slottet. Lige nu ser han for første gang et af de nye lokaler. Det er vist nok her, han skal sidde, og han glæder sig. I maj 2016 begyndte Thomas som en af de første at arbejde i styrelsen efter mange år på Sønderborg og Haderslev Kasserne. - Alt var nyt og spændende, og så alligevel. Før hjalp jeg soldater, nu hjælper jeg landmænd. Det er jo lige, siger Thomas Jensen, inden rundvisningen fortsætter.

Jeg synes, det var fedt, at vi ikke havde en 'sådan plejede vi at gøre'. Det krævede, man var nysgerrig og undrende. Bente Oldenburg teamleder Landbrugsstyrelsen

Foto: Claus Thorsted Som formand for trivselsforeningen har Thomas Jensen blandt andet været med til at etablere en bar. Den er udsmykket med masser af gamle sager fra kælderen, blandt andet bøger og fikseringsbælte fra tiden, hvor slottet var psykiatrisk sygehus. Foto: Claus Thorsted

Flyttede med fra København De 340 arbejdspladser rykkede fra København som en del af den første udflytning af statslige arbejdspladser. Selvom alle berørte stillinger siden juni 2017 har været i Augustenborg, er det først på mandag, de kan sætte det sidste punktum og flytte ind i de nye lokaler. Under udflytningen kom 30 medarbejdere med fra København. En af dem er Esben Hansen, der arbejder med jordbrugskontrol og er vokset op i Sønderborg. Han synes, udflytningen har været en spændende rejse, hvor der har været mulighed for at sætte sit eget præg på den nye arbejdsplads. Han erkender dog, der også har været udfordringer, når alle er nye. - Der har jo været nogle bump på vejen særligt i starten. Vi har ikke på samme måde kunne trække på en bred erfaring og faglig ballast. Det sværeste var næsten, da vi stadig var i København. Der var nogle kede af at skulle sige ufrivilligt farvel til deres job, mens andre glædede sig over at starte, siger han. Små tre år senere synes han, de efterhånden har opbygget både erfaring og rutiner i det daglige arbejde. - Folk er ved at have fundet deres plads og den erfaring, der gør, man nemmere kan kigge på tværs og hjælpe hinanden, siger Esben Hansen. Det eneste, der mangler er flytningen, og det glæder han sig til, så afdelingerne kan komme tættere på hinanden.

Foto: Claus Thorsted De gamle trapper er fredet og derfor både skæve og meget lave i trinene, så fortidens fine damer kunne gå på dem i deres store balkjoler. Foto: Claus Thorsted

Sundt for organisationen med ændringer Bente Oldenburg er teamleder, og ligesom Esben Hansen synes hun, det var spændende at starte på en arbejdsplads, hvor næsten alle var nye. - Jeg synes, det var fedt, at vi ikke havde en 'sådan plejede vi at gøre'. Det krævede, man var nysgerrig og undrende. Det er meget sundt for en organisation en gang imellem, og jeg tror, det har været sundt med flytningen, siger hun. Ifølge Bente Oldenburg har det især været vigtigt at sikre et godt arbejdsmiljø, så styrelsen kunne falde på plads i de nye omgivelser. - Trivsel er vigtig i en hektisk hverdag, hvor alt er nyt, og vi er ved at få rigtig godt styr på mange ting, men vi er selvfølgelig ikke helt i mål, siger hun. Blandt andet synes hun, de skal være bedre til at udnytte hinandens kompetencer i de snitflader, der er mellem afdelingerne. Flytningen har også været med til at påvirke sagsbehandlingstiderne på nogle områder. Blandt andet blev det økologiske arealtilskud udbetalt meget sent det første år.

Foto: Claus Thorsted Det var i den første udflytningsrunde, at dele af Landbrugsstyrelsen blev flyttet til Augustenborg.Foto: Claus Thorsted

Andet end paragraffer og regler Selvom et par hvide fodaftrykpå det nye gulvtæppe på slottes gange vidner om, der stadig arbejdes, forsikrer håndværkeren, at de nok skal nå det hele inden flytningen. Thomas Jensen tager et billede til sine kollegaer, der heller ikke har set lokalet endnu. Ved siden af sit arbejde er han også formand for trivselsforeningen i styrelsen. De arrangerer faste bowlingture og pub-quiz. Det har også været med til at få arbejdspladsen til at finde sig til rette. - Det er hyggeligt at komme ud blandt kollegaerne og snakke om noget andet end paragraffer, regler og forordninger. Så lærer vi også hinanden at kende på tværs af afdelingerne, siger han.

Foto: Claus Thorsted Håndværkere og rengøringsfolk var i gang mange steder på slottet tirsdag for at få det hele klar til flytningen. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Fra mange af de nyrenoverede lokaler er der udsigt ud til vandet. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Medarbejderne skulle have pakket deres sager sammen i flyttekasser inden fredag klokken 12. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Tirsdag var kun enkelte lokaler endnu blevet møbleret. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Mødelokalerne har alle fået navn efter historiske personligheder. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Hele weekenden skal bruges på at flytte møbler og flyttekasserne ind i de rigtige lokaler. Foto: Claus Thorsted