Statsministeren gæstede Esbjerg: Jeg vil lade mig inspirere af EfB

A for asfalt

Cirka 70 JydskeVestkysten-læsere var fredag eftermiddag mødt op på restaurant Den Røde Okse i Esbjerg for at opleve Lars Løkke Rasmussen (V). En mandlig tilhører præsenterede sig som ingeniør og gjorde statsministeren opmærksom på, at han hver dag oplever masser af tung trafik på den danske asfalt. Han foreslog, at man aflaster vejene ved at udbygge og elektrificere jernbanenettet, således at man også imødekommer problemerne med lave lønninger til udenlandske lastbilchauffører.

Men asfalten med tilhørende lastbiler er kommet for at blive, mente Lars Løkke Rasmussen. En jernbane er nemlig ikke lige så fleksibel som lastbilerne, idet den ikke kan bringe gods direkte til enkelte adresser.

- Vi har lagt en helt konkret plan for at udbygge vejnettet. Det næste bliver så at farve asfalten grøn. Der findes asfalt, der skaber mindre friktion, så bilerne eksempelvis kører længere på literen. Fra 2030 skal alle nye biler ligeledes være grønne, sagde statsministeren.