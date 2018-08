Statsministeren deltager under Obama-besøg i Kolding

Statsminister: Lars Løkke Rasmussen (V) skal deltage under det besøg, som Barack Obama aflægger Kolding den 28. september. Det bekræfter Statsministeriet.

Statsministeriet oplyser ligeledes, at Lars Løkke Rasmussen skal holde tale, men kan ikke udtale sig yderligere om programmet og de nærmere detaljer.

Også Stephanie Lose, der er regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner, overvejer mulighederne for at bidrage til besøget.

- Vi undersøger, hvilke muligheder der er for at bidrage, fordi det er med til at styrke landsdelen. Personligt er jeg positiv over for det, for besøget bidrager til det, vi ellers normalt bruger kulturpuljemidler på, siger Stephanie Lose.